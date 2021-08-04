Кабмин назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры Кубракова

Во время заседания правительства Кабинет министров одобрил кандидатуру Мустафы-Маси Найема на должность заместителя министра инфраструктуры.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram. Позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Кроме того, Кабмин назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра инфраструктуры.

В свою очередь, Анатолий Комирной назначен заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В то же время правительство уволило с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. При этом назначил заместителями главы МВД Мери Акопяна и Богдана Драпьятого.

Напомним, в конце июня стало известно, что бывший заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем был назначен советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах. Найем должен был отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Как сообщалось, в конце апреля заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по работе с активами предприятий Мустафа Найем завершил свою работу в госконцерне в связи с сокращением его должности.