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Ведомственные больницы смогут оформлять электронные больничные с 1 сентября

Ведомственные больницы смогут оформлять электронные больничные с 1 сентября

До 1 сентября 2021 года ведомственные учреждения здравоохранения должны подключиться к электронной системе здравоохранения, чтобы иметь возможность генерировать электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности.

Об этом говорится в протокольном решении заседания Кабинета министров Украины 4 августа.

Учреждения здравоохранения, находящиеся в сфере управления МВД, ГСЧС, Госпогранслужбы, Нацполиции, "Укрзализныци", Минобороны, Минюста, Мининфраструктуры, Минмолодежи, Минсоцполитики, НАН, СБУ, ГУД, совместно с Минздравом должны осуществить регистрацию в электронной системе здравоохранения. Таким образом, все учреждения здравоохранения ведомственного и коммунального подчинения будут иметь одинаковые сервисы для своих пациентов.

Введение электронных больничных – важный этап для построения системы эффективного электронного документооборота, что позволит существенно экономить бюджетные средства путем минимизации коррупционных рисков выдачи необоснованных больничных и упрощения процесса получения страховых выплат.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения в Украине начали переходить на новый процесс формирования электронных больничных листов.

Постепенный переход начался 4 июня и продлится до 1 сентября. После 1 сентября создание медицинских заключений о временной нетрудоспособности в качестве основы для электронного листа нетрудоспособности будет обязательным для всех медицинских учреждений, в которых есть лицензия на медицинскую практику, независимо от того, имеет ли заведение договор с Национальной службой здоровья Украины.

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Джерело:  Кабмин
електронні документи (319) лікарняний (72)


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