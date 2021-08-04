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"Киевгорстрой" планирует ввести в эксплуатацию семь ЖК "Укрбуда" до конца года

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию семь жилых комплексов корпорации "Укрбуд".

Каак сообщили в "Киевгорстрое", процедура санации на ЖК Solar City продолжается, передает Интерфакс-Украина.

"Одним из непринятых до сих пор ЖК остается Solar City. По этому комплексу осуществляется процедура санации, продолжаются судебные процессы. Без их соответствующего решения "Киевгорстрой" не имеет права и законных оснований принимать этот объект", – отметили в компании.

Кроме того, по ее данным, продолжается процесс переоформления Министерством обороны земельного участка ЖК Art House, после чего "Киевгорстрой" сможет начать работы на объекте.

По данным "Киевгорстроя", на его баланс принято 18 объектов корпорации "Укрбуд", из них шесть ЖК уже введены в эксплуатацию.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Київміськбуд (54) будівництво (2223) Укрбуд (86)


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Назвать какие 7 ЖК слабо?
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04.08.2021 22:49 Відповісти
Уж написали бы что КГС забыл сдать Злагоду 1.06.2021 как обещал, и вообще ни одного дома не сдал за 6 месяцев 2021. И что их стандартная задержка выполнения обещаний по сдаче недвижимости не менее 9 месяцев.
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05.08.2021 09:36 Відповісти

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