"Киевгорстрой" планирует ввести в эксплуатацию семь ЖК "Укрбуда" до конца года

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию семь жилых комплексов корпорации "Укрбуд".

Каак сообщили в "Киевгорстрое", процедура санации на ЖК Solar City продолжается, передает Интерфакс-Украина.

"Одним из непринятых до сих пор ЖК остается Solar City. По этому комплексу осуществляется процедура санации, продолжаются судебные процессы. Без их соответствующего решения "Киевгорстрой" не имеет права и законных оснований принимать этот объект", – отметили в компании.

Кроме того, по ее данным, продолжается процесс переоформления Министерством обороны земельного участка ЖК Art House, после чего "Киевгорстрой" сможет начать работы на объекте.

По данным "Киевгорстроя", на его баланс принято 18 объектов корпорации "Укрбуд", из них шесть ЖК уже введены в эксплуатацию.