Кабмин назначил временного главу АРМА

Кабинет министров временно возложил обязанности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на главу управления Северо-Восточного межрегионального теруправления агентства Дмитрия Жорадовича.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"Сегодня за заседании Кабинета министров Украины правительство временно возложило обязанности председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на Жоравовича Дмитрия Алексеевича, который сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА", - написал Немчинов.

Ранее сообщалось, что временно исполняющего обязанности главы Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко, а также начальника управления этого учреждения отстранили от должностей.

Накануне ГБР в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и СБУ разоблачила подозреваемых в присвоении $400 тыс.