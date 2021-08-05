Турецкие спасатели предотвратили возгорание угольной электростанции вследствие лесных пожаров

Турецкие спасатели спасли от лесных пожаров угольную электростанцию ​​Кемеркей в провинции Мугла.

По данным Euractiv, турецкие вертолеты и два испанских пожарных самолета сбрасывали морскую воду на близлежащие холмы и горящие дома в районе станции, передает Европейская правда.

Кроме того, сотрудники электростанции траншеи вокруг предприятия, чтобы остановить распространения огня.

Минобороны Турции объявило об эвакуации местных жителей по морю. По состоянию на утро большую часть пламени удалось потушить.

Напомним, лесные пожары накрыли юг Турции на прошлой неделе. Распространению огня также способствует сильный ветер и жаркая погода. Власти сообщают о смерти 8 человек. Всего зафиксировали до 112 очагов возгорания.

Ранее сообщалось, что Украина отправила на помощь турецким спасателям два пожарных самолета.