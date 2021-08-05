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Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на август

Поставщик

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на август цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 11,78 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в июле, на 73 копейки.

Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает более 600 тысяч домохозяйств.

Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в июле был установлен на уровне 11,05 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Автор: 

газ (7924) Нафтогаз (3310) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+12
Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на август - Цензор.НЕТ 487
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05.08.2021 14:34
+10
Поставщик - разбиватель последней надежды, если точнее))
Ничего страшного, людям, которые были за Зе, помогут родственники (сомневаюсь в 90% случаев). А 70%, трудоспособного возраста, которые были за Порошенко, смогут справится с любыми тарифами. Оставшимся 30% родственникам-пенсионерам точно помогут. А что делать? Сделали всех вместе в 2019 году. Теперь нужно готовить людей, чтоб вернули Порошенко. Кого-то можно и нужно жарить, до готовности))
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05.08.2021 12:10
+4
вот сейчас прямо без ******** и иронии рад за зелепупиков 73%ных. Это такая по-своему прекрасная пора в жизни, когда ты взрослеешь и расстаешься со своими детскими фантазиями и наивными заблуждениями, и становишься взрослым. Уже не получится обмануть учителя рассказами про Роттердам+ и торгивлю на крови, реальная жизнь лупит обухов по голове и приходит осознание что она сильно сложнее чем казалась в детских сказках и сериале про одного велоПрипиздента
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06.08.2021 01:15
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Поставщик - разбиватель последней надежды, если точнее))
Ничего страшного, людям, которые были за Зе, помогут родственники (сомневаюсь в 90% случаев). А 70%, трудоспособного возраста, которые были за Порошенко, смогут справится с любыми тарифами. Оставшимся 30% родственникам-пенсионерам точно помогут. А что делать? Сделали всех вместе в 2019 году. Теперь нужно готовить людей, чтоб вернули Порошенко. Кого-то можно и нужно жарить, до готовности))
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05.08.2021 12:10 Відповісти
это вы , лексеич?
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05.08.2021 13:24 Відповісти
Он таким тут не занимается, троль, который три слова только в состоянии написать и то, дефективно.
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05.08.2021 13:52 Відповісти
Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на август - Цензор.НЕТ 487
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05.08.2021 14:34 Відповісти
арахамчик на фото бесподобен с зеленой веточкой во рту
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06.08.2021 08:35 Відповісти
Хаха, вы хоть под статьей о тарифах не агитировали за Петю, он поднял тариф на газ в 10 раз. При нем я платил 8,50 а сейчас с доставкой 9,20. Не сильно и большая разница.
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05.08.2021 16:24 Відповісти
Я когда хочу и где хочу буду агитировать за Порошенко, как вы говорите. Мне за это не платят и я не прошу, и мне не нужно.
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05.08.2021 16:55 Відповісти
А до Порошенка ты платил 85 копеек? Я думаю, что и тогда и сейчас за тебя родители платят, а ты простое зебрехло.
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05.08.2021 16:58 Відповісти
90 коп был газ в 2013
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05.08.2021 19:31 Відповісти
егор лаптев при порохе моя квартира летом стоила 360-- 380 грн . а теперь 890 грн при тех же обьемах газа . воды и эл.эн И ЭТО БЕЗ СУБСИДИИ . так что не надо звиздеть . а зимой будет катастрофа --- у нас в доме 30 квартир из 90 не оплатили долги за отопление прошлой зимой ---- такой ***** при порохе не было --- были субсидии кому положено
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06.08.2021 08:42 Відповісти
"А 70%, трудоспособного возраста, которые были за Порошенко, смогут справится с любыми тарифами."
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06.08.2021 11:10 Відповісти
Согласен, я погорячился. 70% от голосовавших за Порошенко в 1-м туре. А если ещё точнее, за партию ЄС. Возможно минус 10-15% людей, которые хотели бы достойно зарабатывать и обеспечивать себя, но по временным жизненным обстоятельствам не могут это сделать. Но смысл в том, что эти люди не привыкли обвинять внешние обстоятельства, а преодолевает их.
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07.08.2021 01:31 Відповісти
тарифный майдан все ближе...
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05.08.2021 15:36 Відповісти
1. порошенкоастановись
2. если серьезно, то, походу, это все шантаж грязьпрома европы, который продолжает ограничивать поставки газа в европу, отчего цена поднялась в район 500$ за 1000кубов.
сп-2 это "дембельский аккорд" комсомолки за который заплатит вся европа.
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05.08.2021 16:09 Відповісти
Газпром в первом полугодии поставил 100 млрд кубов, это больше чем в 2020, а вот поставки СПГ упали намного.
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05.08.2021 16:27 Відповісти
"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы https://www.interfax.ru/business/781952

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.
Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).
Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ) - с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.
После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе ...
Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за $500 за тысячу кубометров.

основным поставщиком газа в европу был именно грязьпром, доля которого в европейском газовом "пироге" составляет около 35-40%. а доля спг составляет около 10%.
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05.08.2021 17:45 Відповісти
Экспорт в страны дальнего зарубежья достиг 99,9 млрд кубометров и вплотную приблизился к исторически рекордному уровню для первого полугодия (101,2 млрд кубометров). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, - на 25,7% (на 20,4 млрд кубометров)https://rg.ru/2021/07/16/merkel-i-bajden-ne-soglasilis-v-ocenkah-proekta-severnyj-potok-2.html Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на август - Цензор.НЕТ 1370 https://rg.ru/2021/07/16/merkel-i-bajden-ne-soglasilis-v-ocenkah-proekta-severnyj-potok-2.html Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2" В частности, "Газпром" увеличил поставки газа в Турцию (на 209,3%), Германию (на 43,4%), Италию (на 14,1%), Францию (на 15,1%), Румынию (на 264%), Польшу (на 18,6%), Болгарию (на 42,6%), Сербию (на 103%) и Грецию (на 24%).
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05.08.2021 19:36 Відповісти
возможно (почему использовано слово "возможно" - см. ниже), что по первому полугодию все так, но мы уже второй месяц живем во втором полугодии 2021 года и пхг в европе опустошены. посмотрим чем закончится второе полугодие 2021 года. вот тогда и подведем баланс.
ЗЫ: закупил попкорн и с вожделением жду начала нового 2022 года. возможно, что история, которую кремляди прокручивали с Украиной в Новый год повторится и с эуропой.

ЗЫ: ЗЫ: кстати, по вашей ссыли нет приведенных вами "победных" цифирей. будьте любезны, скиньте пожалуйста ссыль, по которой можно будет свериться, с приведенные вами данными. с удовольствием ознакомлюсь.
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05.08.2021 20:00 Відповісти
https://rg.ru/2021/07/16/gazprom-uvelichil-postavki-gaza-v-evropu-na-20-mlrd-kubometrov.html
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05.08.2021 20:06 Відповісти
спасибо.

ждем-с результатов по второму полугодию.
а, "ларчик просто открывался" - «Газпром» давит на европейских покупателей, ожидая ключевого решения по «Северному потоку-2», который на данный момент обречен остаться полупустым: третий энергопакет ЕС запрещает одной компании быть одновременно и поставщиком газа и владельцем трубы.

Первая попытка «Газпрома» добиться признания Nord Stream 2 AG «независимым оператором» провалилась: Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку, после чего российский холдинг решил судиться с регулятором и подал иск в Верховный региональный суд Дюссельдорфа с требованием пересмотреть это решение. Вердикт суда ожидается до конца года." утянуто отсюда https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/gazprom-ostavil-evropu-bez-gaza-zakachka-v-khranilishcha-ostanovlena-1030685372

походу, нас ожидают интересные события по этому поводу во втором полугодии 2021.
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05.08.2021 21:39 Відповісти
вот сейчас прямо без ******** и иронии рад за зелепупиков 73%ных. Это такая по-своему прекрасная пора в жизни, когда ты взрослеешь и расстаешься со своими детскими фантазиями и наивными заблуждениями, и становишься взрослым. Уже не получится обмануть учителя рассказами про Роттердам+ и торгивлю на крови, реальная жизнь лупит обухов по голове и приходит осознание что она сильно сложнее чем казалась в детских сказках и сериале про одного велоПрипиздента
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06.08.2021 01:15 Відповісти
Где вас таких недоделанных штампуют?
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06.08.2021 06:56 Відповісти
после него дорога только на кладбище
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06.08.2021 06:49 Відповісти
Поставщик последней надежды, тарифы утраченной веры, президент поруганной любви, страна сказочных... избирателей.
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06.08.2021 09:11 Відповісти

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