Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на август
ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на август цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 11,78 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в июле, на 73 копейки.
Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает более 600 тысяч домохозяйств.
Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в июле был установлен на уровне 11,05 грн/куб. м (с НДС, без доставки).
Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.
Топ коментарі
+12 Стівен Стрибай
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Ничего страшного, людям, которые были за Зе, помогут родственники (сомневаюсь в 90% случаев). А 70%, трудоспособного возраста, которые были за Порошенко, смогут справится с любыми тарифами. Оставшимся 30% родственникам-пенсионерам точно помогут. А что делать? Сделали всех вместе в 2019 году. Теперь нужно готовить людей, чтоб вернули Порошенко. Кого-то можно и нужно жарить, до готовности))
2. если серьезно, то, походу, это все шантаж грязьпрома европы, который продолжает ограничивать поставки газа в европу, отчего цена поднялась в район 500$ за 1000кубов.
сп-2 это "дембельский аккорд" комсомолки за который заплатит вся европа.
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.
Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).
Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ) - с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.
После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе ...
Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за $500 за тысячу кубометров.
основным поставщиком газа в европу был именно грязьпром, доля которого в европейском газовом "пироге" составляет около 35-40%. а доля спг составляет около 10%.
ЗЫ: закупил попкорн и с вожделением жду начала нового 2022 года. возможно, что история, которую кремляди прокручивали с Украиной в Новый год повторится и с эуропой.
ЗЫ: ЗЫ: кстати, по вашей ссыли нет приведенных вами "победных" цифирей. будьте любезны, скиньте пожалуйста ссыль, по которой можно будет свериться, с приведенные вами данными. с удовольствием ознакомлюсь.
ждем-с результатов по второму полугодию.
а, "ларчик просто открывался" - «Газпром» давит на европейских покупателей, ожидая ключевого решения по «Северному потоку-2», который на данный момент обречен остаться полупустым: третий энергопакет ЕС запрещает одной компании быть одновременно и поставщиком газа и владельцем трубы.
Первая попытка «Газпрома» добиться признания Nord Stream 2 AG «независимым оператором» провалилась: Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку, после чего российский холдинг решил судиться с регулятором и подал иск в Верховный региональный суд Дюссельдорфа с требованием пересмотреть это решение. Вердикт суда ожидается до конца года." утянуто отсюда https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/gazprom-ostavil-evropu-bez-gaza-zakachka-v-khranilishcha-ostanovlena-1030685372
походу, нас ожидают интересные события по этому поводу во втором полугодии 2021.