Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на август

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на август цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 11,78 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в июле, на 73 копейки.

Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает более 600 тысяч домохозяйств.

Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в июле был установлен на уровне 11,05 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.