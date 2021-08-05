Импорт авиатоплива сократился с начала года на 15%

По итогам января-июля 2021 года в Украину было импортировано 52,2 тыс. тонн авиатоплива, что на 14,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (61,2 тыс. тонн).

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr с ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Поставки авиатоплива из Литвы сократились на 27% – до 26,3 тыс. тонн, из Беларуси – выросли на 38% – до 14,7 тыс. тонн. Морские поставки греческого ресурса показали рост на 28% – до 7 тыс. тонн. При этом морской импорт итальянского ресурса сократился до 3,5 тыс. тонн.

В июле 2021 года импорт авиационного топлива на украинский рынок сократился на 6,2% – до 12,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13,2 тыс. тонн).

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с июлем-2020, выросли на 14% – до 6 тыс. тонн. Из них 3 тыс. тонн было поставлено в адрес компании "Амик Украина", 1,2 тыс. тонн – для "Глуско Украина", 1,2 тыс. тонн – для "Сокар Украина" и по 0,5 и 0,1 тыс. тонн – для "Авиа Ойл" и ОККО. По итогу отчетного месяца из Беларуси было поставлено 2,8 тыс. тонн авиационного топлива. Весь ресурс получила компания "Сокар Украина". Из Греции в июле было поставлено морем 2,8 тыс. тонн ресурса для "Трейд Коммодити".