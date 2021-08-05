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Резервы Нацбанка выросли до $29 миллиардов

Резервы Нацбанка выросли до $29 миллиардов

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,95 млрд (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Национального банка, в июле резервы выросли на 2,1% благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке.

Отмечается, что валютные поступления в пользу правительства Украины составили $665,8 млн, в том числе $525,8 млн от дополнительного выпуска еврооблигаций, $140 млн – от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $416,9 млн. Из этой суммы $368,9 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальное – на исполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В Нацбанке добавили, что первые недели июля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности из-за активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на $188 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отметили в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составляли $28,36 млрд.

Автор: 

Джерело:  НБУ
валютний резерв (195) НБУ (9266)


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Топ коментарі
+4
Добавлено за счет продажи облигаций под 6,5% годовых!!! Это - одолженные под проценты деньги. Причем проценты чуть-ли не в три раза большие, чем кредиты от МВФ! Чему радоваться? Придется отдавать, причем - БОЛЬШЕ, чем одолжили!
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05.08.2021 17:12
+4
81% резервов - ОГВЗ под бешеные %. Живых денег только 13!!!%.если все сразу кинутся скидывать эти бумаги - неминуемый дефолт страны!
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05.08.2021 18:48
+3
Придурок зелёный! Петя отдал страну с 25 млрд. ЗВР зелёному дегенерату. А принял в марте 2014-го их было уже $15 млрд. А после оставленных Яныком задолженностей и глубокого экономического кризиса, вызванного вторжением России, что повлекло за собой коллапс экономики и отток инвестиций, на февраль 2016-го украинские ЗВР составляли $5,6 млрд.
Так что не звизди конченое
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05.08.2021 14:10
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Правила форума Рада форумчан
Придурок зелёный! Петя отдал страну с 25 млрд. ЗВР зелёному дегенерату. А принял в марте 2014-го их было уже $15 млрд. А после оставленных Яныком задолженностей и глубокого экономического кризиса, вызванного вторжением России, что повлекло за собой коллапс экономики и отток инвестиций, на февраль 2016-го украинские ЗВР составляли $5,6 млрд.
Так что не звизди конченое
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05.08.2021 14:10 Відповісти
Да *** зебилия головного мозга тяжелая болезнь...
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05.08.2021 14:37 Відповісти
Был 17 в 2014 после выплаты гос долга Яныка и начала войны осталось 5 и отдал с 20 + деньги МВФ и фин помощь международных доноров = 25. Чмо ты зеленое, сколько врать будешь как и твоя сопля зелёная?
Резервы Нацбанка выросли до $29 миллиардов - Цензор.НЕТ 994
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05.08.2021 14:48 Відповісти
Май 2014 - 17 млрд, май 2019 - 19 млрд, это факты.
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05.08.2021 15:24 Відповісти
Резервы Нацбанка выросли до $29 миллиардов - Цензор.НЕТ 9150
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05.08.2021 14:52 Відповісти
Добавлено за счет продажи облигаций под 6,5% годовых!!! Это - одолженные под проценты деньги. Причем проценты чуть-ли не в три раза большие, чем кредиты от МВФ! Чему радоваться? Придется отдавать, причем - БОЛЬШЕ, чем одолжили!
показати весь коментар
05.08.2021 17:12 Відповісти
81% резервов - ОГВЗ под бешеные %. Живых денег только 13!!!%.если все сразу кинутся скидывать эти бумаги - неминуемый дефолт страны!
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05.08.2021 18:48 Відповісти
Классика - «вот его векселя, он банкрот» ГолоЗехвастов)
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06.08.2021 02:07 Відповісти
выросли в чём , плять , в туалетной бумаге ... Монетарное золото - 5.3% - остальным дупы подотрите...
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05.08.2021 22:23 Відповісти
Мавроди такое и не снилось.....
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06.08.2021 02:08 Відповісти

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