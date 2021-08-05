Резервы Нацбанка выросли до $29 миллиардов

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,95 млрд (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Национального банка, в июле резервы выросли на 2,1% благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке.

Отмечается, что валютные поступления в пользу правительства Украины составили $665,8 млн, в том числе $525,8 млн от дополнительного выпуска еврооблигаций, $140 млн – от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $416,9 млн. Из этой суммы $368,9 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальное – на исполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В Нацбанке добавили, что первые недели июля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности из-за активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на $188 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отметили в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составляли $28,36 млрд.