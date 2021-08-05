"Укрзализныця" повысила зарплаты железнодорожникам на 10%

"Укрзализныця" за июль выплатила железнодорожникам повышенные заработные платы. Так, на 10% увеличены часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Правление АО "Укрзализныця" приняло решение увеличить часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников с 1 июня 2021 года. Перечисленные выплаты за июнь железнодорожники получат при начислении зарплаты за август.

"Это лишь первый этап повышения выплат работникам. Наша цель - увеличить поступления от основной деятельности компании - перевозки грузов и пассажиров - и вернуть "Укрзализныцю" в топовые позиции по уровню заработных плат среди отраслей экономики. Уверенно идем к этой цели", - отметил Юрик.

30 марта 2021 года "Укрзализныця" и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады тем железнодорожникам, у которых оклады меньше 30 тыс. грн.