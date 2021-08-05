Цены на продовольствие в мире снижаются второй месяц подряд, – ФАО

Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц подряд в основном из-за уменьшения котировок зерновых, растительных масел и молочной продукции.

Об этом сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает Интерфакс-Украина.

Индекс продовольственных цен ФАО в июле оказался на 1,2% ниже по сравнению с июньским показателем, но он все еще на 31% выше показателя за тот же период 2020 года.

В частности, индекс цен на зерновые в июле по сравнению с июнем снизился на 3%. Это обусловлено снижением международных цен на кукурузу на 6% вследствие более высокого, чем ожидалось ранее, урожая в Аргентине и улучшения видов на урожай в США. Вместе с тем состояние посевов в Бразилии по-прежнему вызывает беспокойство. Цены на другие виды фуражных зерновых, такие как ячмень и сорго, также значительно снизились, что объясняется ослаблением импортного спроса.

При этом котировки пшеницы в июле выросли на 1,8% и достигли самого высокого уровня с середины 2014 года.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 2,8% по сравнению с июнем. Значительнее всего снизились цены на сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухое цельное молоко и сыры.

Индекс цен на растительные масла достиг пятимесячного минимума, снизившись на 1,4% по сравнению с июнем. Рост цен на пальмовое масло не позволил компенсировать снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

В то же время индекс цен на сахар в июле вырос на 1,7%, эта тенденция продолжается уже четвертый месяц подряд. Рост цен на сахар в значительной степени объясняется неопределенностью по поводу последствий недавних заморозков для урожая в Бразилии - крупнейшем в мире экспортере сахара. При этом сдерживающее воздействие на рост цен на сахар оказали хорошие виды на урожай в Индии.

Индекс цен на мясо в июле вырос незначительно. Больше всего - на мясо птицы, чему способствовало увеличение импорта странами Восточной Азии на фоне ограниченного увеличения производства в некоторых регионах. Кроме того, был отмечен рост цен на говядину, чему способствовал активный импортный спрос со стороны Китая и снижение предложения в основных регионах-производителях. Цены на свинину упали в результате сокращения импорта Китаем.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.