Зеленский подписал закон об объектах повышенной опасности

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности" №1686-ІХ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван снизить риск аварий на объектах повышенной опасности (ОПО), а также привести законодательство Украины в соответствие с правовым полем Европейского Союза.

В частности, закон уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов повышенной опасности (1, 2 или 3 класса).

При этом отменяются декларации безопасности на ОПО. Вместо этого операторы объектов повышенной опасности 1 и 2 классов будут самостоятельно определять и утверждать политику предотвращения аварий на этих объектах и ​​предоставлять информацию о ней Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также самостоятельно отчитываться о мерах безопасности на объектах, которые они эксплуатируют.

Также операторы разрабатывают планы локализации и ликвидации аварий и их последствий для каждого своего объекта повышенной опасности. Такие планы пересматриваются не реже чем раз в три года.

В свою очередь органы исполнительной власти и самоуправления на местах разрабатывают внешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на ОПО 1 класса и последствия которых могут выйти за пределы этого объекта.

В законе также определен порядок действий в случае возникновения аварии на объекте повышенной опасности. Среди прочего предполагается, что оператор ОПО обязан самостоятельно приостанавливать деятельность производства (эксплуатацию оборудования), на котором произошла авария.

Кроме того, документ совершенствует механизм координации между соответствующими органами надзора с учетом полномочий компетентного органа, а также процедуры предоставления информации после несчастного случая на ОПО.

Закон вступает в силу через один год со дня опубликования, кроме пунктов 3 и 4, которые вступают в силу в день публикации.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №4407 во втором чтении 15 июля.