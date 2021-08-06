Рада купила новых автомобилей Toyota Camry на 18 миллионов

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 млн грн.

Согласно договору от 6 августа на портале ProZorro, по результатам автобаза управления делами аппарата украинского парламента договорилось с ООО "Артмотор" о закупке 21 автомобиля, передает Интерфакс-украина.

Стоимость одного транспортного средства составляла 852 857 грн.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) купила автомобиль Mazda CX-9 за 1,2 млн грн.

Кроме того, департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины договорился о закупке 66 автомобилей спецназначения на базе Hyundai на сумму 59,4 млн грн.