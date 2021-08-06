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Рада купила новых автомобилей Toyota Camry на 18 миллионов

Рада купила новых автомобилей Toyota Camry на 18 миллионов

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 млн грн.

Согласно договору от 6 августа на портале ProZorro, по результатам автобаза управления делами аппарата украинского парламента договорилось с ООО "Артмотор" о закупке 21 автомобиля, передает Интерфакс-украина.

Стоимость одного транспортного средства составляла 852 857 грн.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) купила автомобиль Mazda CX-9 за 1,2 млн грн.

Кроме того, департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины договорился о закупке 66 автомобилей спецназначения на базе Hyundai на сумму 59,4 млн грн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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