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Украинцы рекордно увеличили продажу и покупку наличной валюты

Украинцы рекордно увеличили продажу и покупку наличной валюты

Объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $1,78 млрд.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.

При этом продажа безналичной валюты населением в июле составила $378,8 млн, а покупка – $325,89 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в июле превысила покупку на $340,57 млн.

В целом в январе-июле 2021 года физлица продали валюты на $2,03 млрд больше, чем купили.

Напомним, по итогам 2020 года объем продажи ($15,95 млрд) наличной валюты преобладал над объемом покупки ($14,85 млрд), разница между которыми составила $1,1 млрд.

Автор: 

валюта (2163) курс (1494) НБУ (9266) обмін валюти (696)


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Топ коментарі
+6
да население меняет доллары чтоб купить гривну - заплатить туроператору и поехать в Египет или Турцию и т.п. а тур агенства сразу покупают доллары и платят 20% НДС государству с поменяных населением долларов, т.е. превышение покупки гривны над продажей в $340,57 млн. - это просто налоги уплаченные государству в гривнах, в этой цепочке ни первые ни вторые не верят в гривну - ну кроме государства, хотя и оно может напечатать гривну и бросить на бабло первых и вторых-по этому они и не верят.

Короче замкнутый круг.
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06.08.2021 14:40
+2
И по этому покупают гривну.
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06.08.2021 14:09
+2
Как только нужна гривна, курс доллара падает. Нужны доллары, гривна падает. Замкнутый круг.
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06.08.2021 17:03
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Все боятся обвала гривны
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06.08.2021 13:42 Відповісти
И по этому покупают гривну.
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06.08.2021 14:09 Відповісти
да население меняет доллары чтоб купить гривну - заплатить туроператору и поехать в Египет или Турцию и т.п. а тур агенства сразу покупают доллары и платят 20% НДС государству с поменяных населением долларов, т.е. превышение покупки гривны над продажей в $340,57 млн. - это просто налоги уплаченные государству в гривнах, в этой цепочке ни первые ни вторые не верят в гривну - ну кроме государства, хотя и оно может напечатать гривну и бросить на бабло первых и вторых-по этому они и не верят.

Короче замкнутый круг.
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06.08.2021 14:40 Відповісти
тебя с какого класса школы выгнали за неуспеваемость?
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06.08.2021 21:10 Відповісти
не пиши херню если не знаешь.
"Согласно письма ГНА Украины № 199/7/16/-1121 при продаже туристических услуг зарубежного туризма НДС облагается только комиссионные вознаграждение полученное туристической фирмой"
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08.08.2021 08:39 Відповісти
Украинцы рекордно увеличили продажу и покупку наличной валюты - Цензор.НЕТ 1207 https://biz.censor.net/user/115188 Все боятся обвала гривны

Украинцы рекордно увеличили продажу и покупку наличной валюты - Цензор.НЕТ 1207 https://biz.censor.net/user/371627 И по этому покупают гривну.

************
Украинцы рекордно увеличили продажу и покупку наличной валюты - Цензор.НЕТ 2971
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07.08.2021 15:55 Відповісти
Как только нужна гривна, курс доллара падает. Нужны доллары, гривна падает. Замкнутый круг.
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06.08.2021 17:03 Відповісти
спекулянты уничтожают экономику. кто во власти и нац банке играются с курсом для спекуляций - это вредители и их должны наказать!!!
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06.08.2021 20:50 Відповісти
возьми и накажи! кто тебе что "должен"?
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06.08.2021 21:10 Відповісти
Зубожилый нарид отдыхает просто, вот и весь сказ +)...
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07.08.2021 17:50 Відповісти

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