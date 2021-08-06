Половина грузовиков на украинских дорогах едет с перегрузом, – Шмыгаль

Данные уже установленных на украинских дорогах WIM-комплексов ("Взвешивание в движении, Weight-in-Motion, WiM) показывают, что каждый второй грузовик едет перегруженным, что разрушает дорожное покрытие.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге во время рабочей поездки в Черкасскую область, передает Укринформ.

"Многие дороги сегодня строится, мы делаем WIM-комплексы для взвешивания в пути . Кстати, первые почти 30 работающих показывают, что каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузом, с нарушениями. Есть начисленные штрафы, статистика", – рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что перегруженные автомобили разрушают дороги, в том числе недавно построены.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что для сохранения дорог необходимо максимально переводить грузовые перевозки на железнодорожный и речной транспорт.

Он добавил, что среди приоритетов для сохранения дорог – дальнейшее развитие весового контроля, а также строительство с помощью концессии автобанов, которые заберут на себя основной поток грузовиков.

Как сообщалось, 3 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе, в автоматическом режиме. Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей "Укртрансбезопасности"), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортные накладные и тому подобное.

При этом законом повышены штрафы за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. В частности, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм на 5-10% штраф составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф вырастет до 1000 минимумов (17 тыс. грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 тыс. грн), свыше 30% – 3000 минимумов (51 тыс. грн).