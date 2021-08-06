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Зеленский подписал закон о запрете продавать лекарства детям

Зеленский подписал закон о запрете продавать лекарства детям

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет (малолетним лицам)" №1668-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи.

Закон запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет числе и о продаже через интернет, а также доставку лекарств.

Согласно документу, если у продавца лекарств возникают сомнения относительно возраста покупателя, он должен потребовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего возраст покупателя. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5122 во втором чтении 15 июля этого года.

Автор: 

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