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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Черновцов в Одессу

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №274/273 Черновцы - Одесса.

Из Черновцов поезд будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по непарным числам, сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

Из Одессы поезд будет курсировать 8 и 10 августа, а затем с 16 августа – по парным числам.

Из Черновцов поезд будет отправляться в 17:05, обратно из Одессы – в 15:47.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныция" назначила дополнительные поезда из Киева в Одессу и Рахов.

Автор: 

Одеса (925) потяг (1294) Укрзалізниця (4762) Чернівці (164)


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