"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Черновцов в Одессу
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №274/273 Черновцы - Одесса.
Из Черновцов поезд будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по непарным числам, сообщила пресс-служба железнодорожной компании.
Из Одессы поезд будет курсировать 8 и 10 августа, а затем с 16 августа – по парным числам.
Из Черновцов поезд будет отправляться в 17:05, обратно из Одессы – в 15:47.
Как сообщалось, ранее "Укрзализныция" назначила дополнительные поезда из Киева в Одессу и Рахов.
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