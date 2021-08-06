Нацбанк определил порядок открытия счетов для проведения налоговой амнистии

Национальный банк Украины определил порядок открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для целей однократного (специального) добровольного декларирования.

Об этом говорится в сообшении НБУ.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Физические лица, которые намерены согласно нормам этого закона воспользоваться правом на однократное (специальное) добровольном декларировании, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металловв (с физической поставкой).

Так, в соответствии с требованиями декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличных, а в реквизите "Назначение платежа/содержание операции" отмечает "добровольное декларирование".

После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:

перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;

снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;

подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2022 года.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.