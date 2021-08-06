Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, – Гетманцев
Кабинет министров готовит законопроект о введении косвенных методов налогового контроля за расходами граждан, которые начнут работать после проведения так называемой "налоговой амнистии" в Украине.
Об этом руководитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил на своей странице в Facebook.
"Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынуждена доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – написал Гетманцев.
Он уточнил, что речь не идет о введении нового прямого налога на покупки.
"Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать", – уточнил нардеп на своей странице в Telegram.
Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.
Будь ласка, зачекайте...
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НИГДЕ ГДЕ СЧИТАЮТ ДОХОДЫ граждан НАЦ ВАЛЮТЫ ТАК ЧАСТО НЕ ОБЕСЦЕНИВАЛИСЬ!!!
Если собирать они будут в гривне НИКОГДА НЕ СОБИРУТ.
А теперь вопрос КАК ОНИ ДОКАЖУТ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ? СКОЛЬКО ЕЩЁ ДЕНЕГ НУЖНО ОТВАЛИТЬ ГЕТЬМАНЦЕВУ, ведь для обычного человека, который 20, 30 лет собирал это будет заоблачная сумма для налога на крупную покупку доплатить.
Меньше всего он думает о зп рабочих в строительной сфере и сфере недвижимости и о работе этих рынков....
Рынок автомобилей и недвиги станет, меньше денег в казне это итог.
После 14 го у него стало 280 к грн, на которые он может купить что-то даже худшее чем раньше, потому что бакс тоже обесценился.
Он по факту может отчитаться только за 80к денег, как он докажет остальные 200к, не говоря уже о помощи родственников....
И почему он должен платить налоги ЕЩЕ, хотя УЖЕ заплатил в отличии от разных там 95 кварталовв...
У нас сложнее заработать деньги честным трудом даже если человек и уклонялся от налогов. И если человеку нужно будет заплатить ещё налог на недвижимость или автомобиль, плюсом ко всем что они напридумывал рынки станут. КОГДА ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ, ТО ЭТО ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, отдать лишних 2000-20000 долларов и выше, судя по ценам в Киеве, Львове и Одессе
Украсть деньги из бюджета, назначить себе заоблачную зп гораздо легче, с них не жалко и заплатить, хотя такие как раз ничего и не платят.
Так что не оправдывайте грабительский закон, воровать деньги государства, это не то, что уклоняться в любом случае, когда все деньги остаются в этой стране, когда на эти деньги создаются рабочие места, и платятся в любом случае на что- то налоги
В стоимости бензина 40 процентов - налог. Все мало?
Это попытка оправдать грабительские законы в духе Жанны Огузаровой не прямой ответ.
Ответа на то как человек который ПЛАТИЛ НАЛОГИ должен доказать деньги после обесценивание я не получила.
По данным данным исследований только 23% экономики в тени.
Если полкиева и ваше окружение не платит налоги, не стоит судить по себе.
Факт в том и результат, что ТЕ КТО ПЛАТИТ ДОЛЖНЫ ЕЩЁ, а это уже грабёж.
За Нелоха ще 63% готові голосувати.
За слугу урода 22%.
Зебіли ще не наїлися.
Треба далі їх давити.
Какая разница, да? 73% жму руку, вы сделали разом целую страну.
Щодо законопроекту -- звучить завдяки ЗМІ дуже, але, якщо подумати, то йдеться про "схематоз" як при Янику... Не можуть навести лад на митниці, щоб завозили зі сплатою митного збору + ПДВ 20% -- легалізовуєм вже після зі сплатою 5% = все "шито-крито"... Чудовий бізнесплан. Дивно, що ті спілки імпортерів, що вже встигли в значній мірі все таки декларувати та завозити офіційно (один з таких світився в свій час постійно у шустера та наїжджав на фопів, як вони до цього відносяться та мовчать...
Нагадаю РОЗЕТКА досі видає якість накладні з пдв, коли для розрахунків готівкою та карткою повинні видаватись фіскальні чеки. А де головний фісКАЛ Гетьманцев? ручкається та обіймається з представниками цього бізнесу
А підприємцю-початківцю, з мізерним оборотом та негарантованим доходом в останні нелегкі 2 роки треба заплатити фіксоване ЄСВ, фіксований Єдиний податок (які зросли!), і це руйнує взагалі зміст починати якусь власну справу... Це нікого не цікавить.. Чому не 5% фопам без найманих працівників замість перелічених зборів??
У бубочки на лісапєтє вже попільничка повна - тре новий купляти...
"29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27(!) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта."
Больше информации на портале Антикор
Ахметов и Беня будут очень рады. Потому что у них будет полностью контролируемое стадо. Бггггггг
но зеГнидная падаль с них налоги исправно драла ...
Сумма, сестра!
Сумма!
понавыбирали, дебилы, себе геморрой вместо нового лица..