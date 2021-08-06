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Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, – Гетманцев

Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, – Гетманцев

Кабинет министров готовит законопроект о введении косвенных методов налогового контроля за расходами граждан, которые начнут работать после проведения так называемой "налоговой амнистии" в Украине.

Об этом руководитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил на своей странице в Facebook.

"Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынуждена доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – написал Гетманцев.

Он уточнил, что речь не идет о введении нового прямого налога на покупки.

"Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать", – уточнил нардеп на своей странице в Telegram.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.

Автор: 

Джерело:  Facebook
амністія (42) Кабмін (7745) податки (2417) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+59
Это получается если человек долгое время копил деньги то он не сможет доказать откуда у него взялась крупная сумма на дорогую покупку и его обдерут как липку.))
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06.08.2021 19:39
+41
Тих, хто в Україні купує "Феррарі", чи якесь ЗМІ через підставних осіб Гєтманцеву і його зелена шобла точно чіпати не буде.
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06.08.2021 21:39
+32
Більше аду. БІЛЬШЕ!!!
За Нелоха ще 63% готові голосувати.
За слугу урода 22%.
Зебіли ще не наїлися.
Треба далі їх давити.
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06.08.2021 20:13
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Это получается если человек долгое время копил деньги то он не сможет доказать откуда у него взялась крупная сумма на дорогую покупку и его обдерут как липку.))
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06.08.2021 19:39 Відповісти
Всьо так, дорогий друже, всьо так. Новиє ліца, оні такіє.
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06.08.2021 19:59 Відповісти
Та я не думаю. Треба бачити сам законопроект. В деяких країнах з цим дуже суворо. Думаю мається на увазі, що людина купує Ферарі, а за все життя заплатила 10 тис гривень податків. Хоча хто знає... Треба бачити документ
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06.08.2021 20:49 Відповісти
Тих, хто в Україні купує "Феррарі", чи якесь ЗМІ через підставних осіб Гєтманцеву і його зелена шобла точно чіпати не буде.
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06.08.2021 21:39 Відповісти
хочу посмотреть какого цвета у Гетманцева потроха.
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07.08.2021 20:12 Відповісти
Парень, ты не от мира сего. Тот кто покупает Феррари, не станет покупать его на себя, как на физическое лицо. А приобретет на одну из десятка компаний ему принадлежащих формально или не формально. Этот закон и направлен на рядовых граждан. Что бы ВСЕ получали зарплату в белую. А поскольку в Украине 60- 70 процентов получают либо серую, либо все в конвертах-грядет революция.
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06.08.2021 23:41 Відповісти
Этот закон направлен против тех кто ПЛАТИЛ НАЛОГИ, втч. Допустим человек 20 лет собирал на квартиру машину (люди не олигархи и честные собирают по 20 лет), человек собирал, ещё помогла бабушка дедушка жена (в нормальных семьях так) ЗА ЭТО ВРЕМЯ ГРИВНА ОБЕСЦЕНИВАЛАСЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ, А ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ В ГРИВНАХ, а собирают люди в долларах из-за нестабильности нац валюты.

НИГДЕ ГДЕ СЧИТАЮТ ДОХОДЫ граждан НАЦ ВАЛЮТЫ ТАК ЧАСТО НЕ ОБЕСЦЕНИВАЛИСЬ!!!

Если собирать они будут в гривне НИКОГДА НЕ СОБИРУТ.

А теперь вопрос КАК ОНИ ДОКАЖУТ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ? СКОЛЬКО ЕЩЁ ДЕНЕГ НУЖНО ОТВАЛИТЬ ГЕТЬМАНЦЕВУ, ведь для обычного человека, который 20, 30 лет собирал это будет заоблачная сумма для налога на крупную покупку доплатить.

Меньше всего он думает о зп рабочих в строительной сфере и сфере недвижимости и о работе этих рынков....

Рынок автомобилей и недвиги станет, меньше денег в казне это итог.
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07.08.2021 00:08 Відповісти
*допустим человек платил 20% налог с зп и собрал до 14 года 10к$ это 80 к грн.
После 14 го у него стало 280 к грн, на которые он может купить что-то даже худшее чем раньше, потому что бакс тоже обесценился.

Он по факту может отчитаться только за 80к денег, как он докажет остальные 200к, не говоря уже о помощи родственников....

И почему он должен платить налоги ЕЩЕ, хотя УЖЕ заплатил в отличии от разных там 95 кварталовв...
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07.08.2021 00:49 Відповісти
И закон этот на ограбление обычных людей богатые ни за что платить не будут. Всё как во времена голодомор а грабим всех у кого ещё есть лишний буряк
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07.08.2021 00:10 Відповісти
У бедных забирают, у богатых выпрашивают.Во все времена
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08.08.2021 13:59 Відповісти
В Украине около 90-95% зарплат в конвертах. Не видел за свою жизнь ни одной украинской компании платящей зарплату по-белому.
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07.08.2021 06:28 Відповісти
Ну, там госструктуры ишо.
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07.08.2021 09:49 Відповісти
ГЛАВНОЕ, ЧТО ЭТОТ ЗАКОН НАПРАВЛЕН И ПРОТИВ ТЕХ КТО ПЛАТИЛ НАЛОГИ, КАК ЧЕЛОВЕК ДОКАЖЕТ СВОИ КОПЕЙКИ ТОТ КТО ПЛАТИЛ, ДАЖЕ ЕСЛИ 5 ПРОЦЕНТОВ ТАКИХ, ОН ГЕ СТИМУЛИРУЕТ НИ ДОВЕРЯТЬ ГОСУДАРСТВУ НИ ПЛАТИЬЬ НАЛОГИ В ПРИНЦИПЕ, ЕСЛИ ВСЕ РАВНО ОГРАБЯТ,зачем их платить! Заплатите налоги, и не как фоп, а как работник завода 20 процентов э, чтобы за вас работодатель ваше возможной за ещё 22 заплатил, соц взносы итп, а потом отдайте гетьманцеву не будьте жадиной
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07.08.2021 11:29 Відповісти
*Заводы!!! на заводах платят в белую и пашут как волы. На металлургических, хлебопекарных где жар как в аду, на моторостроительных, если вы лично не платите налоги не судите других по себе, так вот пахарей , которые собрали копейки и хотят ограбить.

У нас сложнее заработать деньги честным трудом даже если человек и уклонялся от налогов. И если человеку нужно будет заплатить ещё налог на недвижимость или автомобиль, плюсом ко всем что они напридумывал рынки станут. КОГДА ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ, ТО ЭТО ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, отдать лишних 2000-20000 долларов и выше, судя по ценам в Киеве, Львове и Одессе

Украсть деньги из бюджета, назначить себе заоблачную зп гораздо легче, с них не жалко и заплатить, хотя такие как раз ничего и не платят.

Так что не оправдывайте грабительский закон, воровать деньги государства, это не то, что уклоняться в любом случае, когда все деньги остаются в этой стране, когда на эти деньги создаются рабочие места, и платятся в любом случае на что- то налоги
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07.08.2021 13:52 Відповісти
Человек покупая что-то уже заплатил налог
В стоимости бензина 40 процентов - налог. Все мало?
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08.08.2021 14:04 Відповісти
И если бы у нас не платило налоги 95 процентов как вы пишете бюджет пополнялся бы гораздо меньшими деньгами, так что ещё раз не судите по себе
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07.08.2021 11:38 Відповісти
Только начать надо с бубочки. Сплошные убытки, а миллионер.
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07.08.2021 12:55 Відповісти
*"В Украине около 90-95% зарплат в конвертах. Не видел за свою жизнь ни одной украинской компании платящей зарплату по-белому."

Это попытка оправдать грабительские законы в духе Жанны Огузаровой не прямой ответ.

Ответа на то как человек который ПЛАТИЛ НАЛОГИ должен доказать деньги после обесценивание я не получила.

По данным данным исследований только 23% экономики в тени.

Если полкиева и ваше окружение не платит налоги, не стоит судить по себе.

Факт в том и результат, что ТЕ КТО ПЛАТИТ ДОЛЖНЫ ЕЩЁ, а это уже грабёж.
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07.08.2021 14:34 Відповісти
Это всё п#здёшь...
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08.08.2021 16:59 Відповісти
А с якого йуха хтось щось має доказувати? У нас же презумція невинуватості ще не скасована? Так якого хера тоді цей кіпіш? Посилати цю владу на йух і усе... хай он коломойського та ахметку на цугундер беруть а не наших зубожілих!
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09.08.2021 17:09 Відповісти
Социалка все меньше и меньше , И куда эти все "инвестиции" девается? известно куда - выкидывают в пропасть,такое вмечатление,что не народ нанял этих на работу, а они кормят народ ,а не перепутали-ли они , кого надо проверять и декларировать использование государственных активов . Может только после этого заработает экономика не в среднем по палате?
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06.08.2021 20:02 Відповісти
Більше аду. БІЛЬШЕ!!!
За Нелоха ще 63% готові голосувати.
За слугу урода 22%.
Зебіли ще не наїлися.
Треба далі їх давити.
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06.08.2021 20:13 Відповісти
Дави зебобиков
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06.08.2021 20:33 Відповісти
Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, – Гетманцев - Цензор.НЕТ 9366 Коли повернуть кошти з заощаджень срср вкрадені фокіним?
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06.08.2021 21:16 Відповісти
Це луля тим, хто за ОЦЕ зелене лайно голосував? Бо лайно - воно таке, воно не тоне і на дулі хрєн ложило.
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06.08.2021 21:41 Відповісти
А в тебе був вибір за кого голосувать? Були інші у другому турі?
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06.08.2021 21:53 Відповісти
У тебе не було. Ти би ще раз за януковоча проголосував. Лиш би не Порошенко. А можливо, навіть і за пуцина. 😉
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06.08.2021 21:57 Відповісти
У твого попрошенка навіть юлька вигравала у другому турі.Він так себе повів що всі ті хто обирав його в один тур проголосували проти нього і навіть зараз він програє,тож починайте з себе.
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06.08.2021 22:06 Відповісти
😁 Що це тебе так ручить? Ти все зробив правильно. 😊 Нарід тобі подяку за науку. Одним словом, - такі, як ти будуть биті тим народом, якого в тут на форумах баламутили у першу чергу. Можливо навіть цієї осені. Особливо тими, хто за Порошенка мав субсидію, а тепер Зєлєнскій со товарісчі будуть за борги за комуналку забирати у них житло. Тому підтримуй Зєлєнского далі. 😁
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06.08.2021 23:47 Відповісти
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06.08.2021 22:07 Відповісти
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06.08.2021 23:32 Відповісти
При Порошенко за активної війни і розкраданнях Коломойського з Зе з Привату, зарплати зросли в 2-3 рази. За Зеленського тільки ціни зростають і дірки в бюджеті, разом з його жагою до грошей і влади. Треба було бути повним оленем щоб за нього голосувати.
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06.08.2021 22:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8 Голосуй за лупана.
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07.08.2021 02:10 Відповісти
В травні 2014р 1$=11,66грн{тоді Поршенко став президентом}, а травні 2019р 1$=26,21грн{Порошенко закінчив президентство} Позив сильний
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08.08.2021 12:32 Відповісти
Выбор был у всех. Но зебилы из 40 кандидатур проголосовали за худшую
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06.08.2021 22:56 Відповісти
Тобі хто заважав обирать того кого ти хотів? Є такий вираз всі не в ногу, а я в ногу.
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06.08.2021 22:59 Відповісти
Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, – Гетманцев - Цензор.НЕТ 3076
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06.08.2021 23:44 Відповісти
Голосуй за лупана https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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07.08.2021 02:11 Відповісти
Мені ніхто і ніщо не завадило проголосувати НЕ за клована
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08.08.2021 22:46 Відповісти
А мені ніщо не завадило не голосувати за жодного у другому турі.
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09.08.2021 06:19 Відповісти
Главный выбор нужно делать, как ни странно, в первом туре. В нашем случае можно было выбрать самого профессионального и самого совестливого лидера: Тимошенко. Но всем же понадобились новыя литца. Все наелись? (читайте интервью Гео Лероса на главной странице).
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09.08.2021 11:17 Відповісти
Теперь-то какая разница кто за кого голосовал! Все в одной жо...пе сидим и все одно дерьмо разгребаем (хочется написать "едим", чтоб в рифму, но как-то стеснительно)
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07.08.2021 09:41 Відповісти
Фокиным лично?
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09.08.2021 13:16 Відповісти
Эту инициативу зебилы передрали из российских новшеств Мишустина - расходы кацапов тоже собираются контролировать и драть налог за траты, которые не перекрывает официальный доход.
Какая разница, да? 73% жму руку, вы сделали разом целую страну.
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06.08.2021 21:48 Відповісти
Тут згоден, що не контролюєм звідки дохід, ми "ніпрічом", дістали взятку на етапі отримання особою доходу -- все ОК. А зара ще здерем на витратах! Макс профіт -- і себе накормили і бюджет!
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06.08.2021 22:31 Відповісти
один народ - два урода
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07.08.2021 19:52 Відповісти
А вони не вспитають у Зеленського де у нього гроші на хату в Криму і віллу в Італії? Чи у Коломойського.
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06.08.2021 21:50 Відповісти
А як там слуги, які прібарахлілісь маєтками під Києвом? Теж не спитають?
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06.08.2021 21:51 Відповісти
Блін, як же бісить цей Гетьманцев, особливо, коли бачиш з ким він там в Раді перешіптується, ручкається та обнімається...
Щодо законопроекту -- звучить завдяки ЗМІ дуже, але, якщо подумати, то йдеться про "схематоз" як при Янику... Не можуть навести лад на митниці, щоб завозили зі сплатою митного збору + ПДВ 20% -- легалізовуєм вже після зі сплатою 5% = все "шито-крито"... Чудовий бізнесплан. Дивно, що ті спілки імпортерів, що вже встигли в значній мірі все таки декларувати та завозити офіційно (один з таких світився в свій час постійно у шустера та наїжджав на фопів, як вони до цього відносяться та мовчать...
Нагадаю РОЗЕТКА досі видає якість накладні з пдв, коли для розрахунків готівкою та карткою повинні видаватись фіскальні чеки. А де головний фісКАЛ Гетьманцев? ручкається та обіймається з представниками цього бізнесу
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06.08.2021 22:08 Відповісти
Придумали для себя очередную доильную корову
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06.08.2021 22:14 Відповісти
А ще бісить, що комусь мілйонні, якщо не міліардні доходи можна легалізувати з мізерними 5 відсотками...
А підприємцю-початківцю, з мізерним оборотом та негарантованим доходом в останні нелегкі 2 роки треба заплатити фіксоване ЄСВ, фіксований Єдиний податок (які зросли!), і це руйнує взагалі зміст починати якусь власну справу... Це нікого не цікавить.. Чому не 5% фопам без найманих працівників замість перелічених зборів??
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06.08.2021 22:25 Відповісти
Кабмин стал почти каждый день плодить документы, которые люди в здравом уме и с нормальным экономическим образованием и с практикой работы в управленческих гос.органах, вряд ли осмелятся озвучивать такие шедевры. Уже поговаривают, что Гетманцев со своей бригадой-артелью из работников с не известной квалификацией, готовит ещё один новый налог - налог на будущие или планируемые человеком покупки, авансом так сказать. Гетманцев лучше пусть публично объяснит украинцам, как они могут доказать свои доходы до 1995-96 гг, когда ещё в Украине не было налоговой службы и люди умудрялись не умереть с голоду и что-то заработать.с помощью "кравчучек". И объяснит, как Кабмин представляет себе выдвигать людям обвинения за этот " бесправный период" период жизни государства и как и на каком основании налоговая служба сможет требовать для доказательства подтверждающие документы за срок более 3-х лет назад??? Создается впечатление, что Кабмин решил полностью нивелировать базовые основы экономики и постулаты налогового законодательства.
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06.08.2021 22:31 Відповісти
Тобто - купив зєлєбобік холодильника, працюючи за готівку без оподаткування - віддай гєтманцеву 5 відсотків... А купив наступного місяця ще диван - віддавай вже 18 відсотків...
У бубочки на лісапєтє вже попільничка повна - тре новий купляти...
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06.08.2021 23:33 Відповісти
Реформатори, яких ми заслужили. Ідеолог "амністії капіталів" Гетманцев оформив все майно на маму
"29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27(!) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта."
Больше информации на портале Антикор
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06.08.2021 23:37 Відповісти
Да, это ******* ссыт в глаза, говорит "божья роса"
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07.08.2021 18:48 Відповісти
У электората короткая память. Все верещат о притеснениях, а ведь так же было и при святоликом Петре. Я копил деньги на приобретение автомобиля несколько лет. Был точно такой же «мониторинг». В итоге пришлось вносить сумму несколькими небольшими частями в течении недели. Чтобы не попасть под взгляд фискальных шакалов. Но, как уже сказал, зашоренный электорат быстро всё забывает. Во всём виновата новая влада.
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07.08.2021 00:15 Відповісти
3,14@добол , как и все зебилы
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07.08.2021 03:25 Відповісти
Чучело, ты постановлкние нбу о расчете наличкой с налогами попутало, бо тупой зебил и это не лечится
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07.08.2021 03:26 Відповісти
Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, – Гетманцев - Цензор.НЕТ 4170
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07.08.2021 10:14 Відповісти
Теперь поедут черные воронки за Зебилами получающими зарплату в конвертах. Вот купил Зебил хлебушек и бурячок в магазине. А за какие шиши спрашивается? Не смог доказать откуда денежки? В черный воронок милости просим!

Ахметов и Беня будут очень рады. Потому что у них будет полностью контролируемое стадо. Бггггггг
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07.08.2021 06:33 Відповісти
Да, в течении многих лет работяги получали от работодателей деньги в конвертах. Но это что, была их инициатива, или они могли как-то этому противостоять? Что было делать например врачу? Получать свои копейки в госполиклинике и сдохнуть с голоду или идти наниматься в частную клинику с оплатой в конверте? (Причем тоже отнюдь не заоблачную.) Основными бенифициарами конвертной системы были работодатели и государство. Первые получали львиную долю прибыли предприятия, а второе таким образом могло избежать социальных взрывов из-за неспособности хоть мало-мальски достойно оплачивать труд своих граждан. Теперь эти граждане, собравшие себе какие-то средства, чтобы дожить на пенсии должны, видите ли, у этого никчемного государства купить себе индульгенцию. И еще: если вы думаете, что на этом все кончится, то ошибаетесь. Следующим шагом этих упырей будет в 23г. конфискационная денежная реформа. Попомните мое слово.
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07.08.2021 07:16 Відповісти
эти мрази даже детям в карман залезли, типа 25 копеек не деньги,
но зеГнидная падаль с них налоги исправно драла ...
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07.08.2021 10:26 Відповісти
мракобесие продолжается... собираем всей страной бубочке на первый лярдик....
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07.08.2021 07:51 Відповісти
Его любимой бородатой бабушке, бубочке и айкосиков хватит.
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07.08.2021 09:04 Відповісти
Вили в сараї стоять....."переколимо" як скажених шакалів,дістали вже ці і інші "слуги народу".....Блін за 30-ть років не пам'ятвю закону для людей...щоб приняли....
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07.08.2021 09:05 Відповісти
Как и в России, власть в Украине - враг народа, его антагонист. Гетманцев - просто мерзавец, мягко говоря. Как больше шкур спустить с простых тружеников - вот на чем он хочет выслужиться .
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07.08.2021 09:27 Відповісти
" о происхождении денег на приобретение ценного актива."
Сумма, сестра!
Сумма!
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07.08.2021 10:07 Відповісти
ехай на..всегда говнюк Гетманцев, салупу тебе на воротник а не "амнистия", ищи лохов
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07.08.2021 10:22 Відповісти
Спочатку забороніть офшори, вивід грошей з України на офшорні рахунки , покупки нерухомості , фірм , підприємств через офшорні фірми і офшорні рахунки . Контролюйте сплату податків в Україну з цих операцій . А то олігархи у нас ухиляються від сплати податків , у них одні збитки і борги , які їм держава пробачає. А простому люду скоро в рот і холодильник планують заглядати . При величезній платі за комірне , покупка 1кг м'яса стане предметом розкоші , який потрібно буде оподатковувати. От слуги уроди.
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07.08.2021 12:38 Відповісти
***...и зеленые .с**я сначала проконтролируйте жы..довня **..на.))
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07.08.2021 12:59 Відповісти
Ну, а что еще можно ожидать от этих либертарианцев?
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07.08.2021 13:01 Відповісти
Починати потрібно з верху.
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07.08.2021 14:21 Відповісти
А якщо витрати не відповідатимуть нормальному людському існуванню,-доплачувати будуть?
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07.08.2021 15:08 Відповісти
один просцикав свої гроші по курортах і ресторанах, інший не доїдав і складував по копійці, щоб як небуть жити в старості, повинен сплачувати податок? а ху... не хо?
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07.08.2021 18:02 Відповісти
А пидаров-коррупционных судей с их домами в Испании-Кипре кто будет контролировать?
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07.08.2021 18:45 Відповісти
Презу́мпція невинуватості (презумпція - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praesumptio, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praesumo - «передбачаю», «угадую») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 правовий принцип , за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочину , припускається невинність до того часу, поки її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) вину не буде доведено у порядку, передбаченому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE законодавством , і встановлено вироком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 суду , який набрав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законної сили.
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07.08.2021 19:33 Відповісти
такого авторитаризма и отмены свободы не было ни в СССР, ни даже в нацистской Германии, чтобы государство следило за тратами.
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07.08.2021 19:54 Відповісти
К вам голожопым пытань не буде.
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07.08.2021 20:21 Відповісти
походу закон больнее всего общипает ядерный лохторат самых умных 73%ных жлобов.. даже чисто математически..
понавыбирали, дебилы, себе геморрой вместо нового лица..
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08.08.2021 21:45 Відповісти
Ну вот с самого Гетьманцева и следует начать эту проверку.
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09.08.2021 04:47 Відповісти
От мені цікаво, чи є спосіб все це припинити і помахати Володі ручкою. Я не розумію, як все це терпіти ще три роки. Це ж жах якийсь. Воно ще стільки дров наламає до від'їзду в Ростов. Українці, як прискорити цю подію?
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09.08.2021 06:58 Відповісти
А они заплатили НАЛОГ 5 % когда декларировали свои доходы? (Министры, олигархи, депутаты И пр.)
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09.08.2021 11:17 Відповісти
Та дайте мені вже зброю, бо я готовий йти та захищатися і вас боронити - простих людей, від цієї влади, яка нас вбиває!
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09.08.2021 16:59 Відповісти

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