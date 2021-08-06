Перевозки грузов по Днепру выросли с начала года на 40%

По данным речной информационной службы Украины филиала "Дельта-Лоцман", по итогам седьмых месяцев 2021 года грузовые перевозки по Днепру составили 6,59 млн тонн, что на 38,7% больше (или на 1,8 млн тонн), чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов Украины.

В течение января-июля месяцев было совершено 7 828 рейсов против 4 943 рейсов в 2020 году (+58,4%).

Основная доля грузов - это строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 103,9% и достигли 4,66 млн тонн.

На втором месте - зерновые грузы. Объем перевозки уменьшился по сравнению с показателем прошлого года на 23,8% и составил 1,19 млн тонн. Кроме этого, по реке активно перевозят металлопродукцию. За семь месяцев 2021 года объемы перевозки металла достигли 733,6 тыс. тонн, что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее сообщалось, что перевозки грузов по Днепру выросли за полгода на 64%.

"Дельта-Лоцман" - филиал ГП "Администрация морских портов Украины". Речная информационная служба предприятия предоставляет данные о судоходстве, состоянии судоходных внутренних водных путей Украины, а также о факторах, влияющих на условия навигации в зоне действия на реках Днепр и Дунай.