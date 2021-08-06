Налоговая милиция проводит обыски у одного из крупнейших производителей сигарет

Государственная фискальная служба разоблачила предприятие, осуществляющее изготовление табачных изделий, в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

Установлено, что служебные лица одного из крупнейших производителей табачных изделий, которые реализуются на территории Украины, документально оформляли реализацию сигарет на предприятия, имеющие признаки рискованности.

В дальнейшем указанные сигареты без марок акцизного налога реализовывались на территории Украины за наличные средства, без соответствующего отражения проведения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Отмечается, что продукция данного производителя, без марок акцизного налога, неоднократно изымалась сотрудниками ГФС при обысках складских помещений, местах реализации контрафакта и пограничной полосе.

Сейчас следователи проводят 9 санкционированных судом обысков в складских и офисных помещениях в Запорожской и Днепропетровской областях с целью документирования преступной схемы и получения доказательств.

В ходе проведения указанных обысков выявлен и рассматривается вопрос об изъятии первичных финансово-хозяйственных документов, черновых записей, специального оборудования, более 90 тыс. тонн табака и табачных изделий без марок акцизного налога.

Сейчас проведение обысков продолжается.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления заместителя руководителя подразделения Главного управления ГФС в Днепропетровской области и его подчиненного в сокрытии налоговых нарушений на табачной фабрике в Желтых Водах.

Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ объявила о прекращении противоправной деятельности преступной группы, которая организовала незаконное изготовление табачной продукции в Днепропетровской области. В ходе обыска на фабрике правоохранители обнаружили более 12 000 коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 млн грн.

В СБУ не уточнили место проведения обысков, однако на оперативном видео пресс-службы СБУ видны упаковки для сигарет с надписью Pull. Сигареты с таким названием выпускает ООО "Юнайтед табака" (Желтые Воды, Днепропетровская область).

Ранее журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками. Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к "Народному фронту". Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года СБУ провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и "прикрывали" противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения "левой" продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.