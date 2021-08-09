Власти России объявили о повышении налога на добычу руды для металлургов

В России повысят налог на добычу полезных ископаемых для металлургов с 2022 года.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает Интерфакс.

"Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность вывозные, полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку, в том числе в строительные материалы. А со следующего года – с 1 января, по-моему – будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности", – сказал Путин, отвечая на вопрос о действиях властей в ответ на повышение цен на металлургическую продукцию для бизнеса.

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Как сообщалось, с 1 августа в России вступили в силу временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы, которые будут действовать до конца года.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский назвал необходимым повышение ренты на добычу железной руды из-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыль.

Однако принятие соответствующего законопроекта №5600, рассмотрение которого ожидалось в июле, отложено.

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