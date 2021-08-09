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Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 575 миллионов

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 575 миллионов

По состоянию на 9 августа 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 680 кредитных договоров на общую сумму 575,32 млн грн, как на первичном (22,4%), так и вторичном (77,6%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 1 011 заявок на участие в программе на общую сумму 871,43 млн грн, из которых 21,4% составляет первичный рынок и 78,6% - вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (33,5%);
  • Киевская область (30,8%);
  • Харьковская область (6,3%);
  • Львовская область (5,8%);
  • Ривненская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +5% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;
  • +2% - количества заявок и +3% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.

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Джерело:  Минфин
банки (6954) іпотека (352) кредит (3280) Мінфін (2930)


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