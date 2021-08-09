Нацбанк аннулировал лицензии трем финкомпаниям из-за отказа от проверки

Национальный банк по результатам проведенных проверок принял решение относительно применения к трем финансовым компаниям меры воздействия в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о ООО "ФК "Кэш Мэш", ООО "Суэте Финанс" и ООО "Транш Капитал".

Отмечается, что департамент выездных проверок Нацбанка в июне-июле инициировал внеплановые инспекционные проверки указанных компаний. Однако уполномоченные лица Нацбанка не были допущены к совершению проверки и/или лицо, уполномоченное представлять интересы финучреждения, отсутствовало в течение первого дня проверки.

"Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – говорится в сообщении.

Решение о применении меры воздействия вступит в силу 6 августа 2021 года. С этого момента финансовые компании теряют право совершать деятельность по предоставлению финансовых услуг, что требует соответствующей лицензии, в частности:

заключать договоры (продление срока действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых была выдана лицензия;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, что имеют следствием увеличение обязательств участника рынка небанковских финансовых услуг перед клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых была выдана лицензия.

В то же время отзыв лицензии не освобождает финучреждение от обязанности выполнять свои обязательства по договорам о предоставлении финансовых услуг, заключенных до даты вступления в силу решения об отзыве (аннулировании) лицензии.