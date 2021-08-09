Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток с начала года на 60%

Международный аэропорт "Борисполь" в январе-июле 2021 года обслужил 4,565 млн пассажиров, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,848 млн).

При этом, согласно данным аэропорта, за июль он обслужил 1,17 млн пассажиров, что в 3,5 раза больше, чем за июль 2020 года, из них на регулярных рейсах – 735 640 человек, 432 354 человек – на нерегулярных рейсах, передает Интерфакс-Украина.

В июле аэропорт принял и отправил 8635 рейсов, что в 2,5 раза больше, чем в июле 2020 года.

Кроме того, за семь месяцев 2021 года на регулярных рейсах "Борисполь" обслужил 2,51 млн пассажиров (увеличение на 22%) и 2,05 млн – на нерегулярных рейсах (рост в 2,6 раза).

Всего за данный период 2021 года аэропорт принял и отправил 37 899 рейсов, что на 49,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом количество трансферных пассажиров за семь месяцев текущего года снизилось на 60% - до 156 812 человек (за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 392 346 человек).

Доля трансфера в общем пассажиропотоке в январе-июле 2021 года снизилась с 13,8% до 3,4%.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету АСИ Europe (Международного совета аэропортов Европы), аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.