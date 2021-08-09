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Новини
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Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат

Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат

Рост потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,1% после 0,2% в июне, 1,3% – в мае, 0,7% – в апреле, 1,7% – в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе. В то же время в годовом измерении, по сравнению с июлем 2020 года, инфляция ускорилась до 10,2% с 9,5% по итогам июня.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 6,5%.

При этом базовая инфляция с начала года составила 4,2%, в том числе в июле была зафиксирована базовая дефляция на 0,1%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи. На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты. В то же время на 6,7% подорожал сахар, на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 0,9%, алкогольные напитки – на 0,7%.

При этом одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь – на 5,8%, одежда – на 4,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3% и аренду жилья – на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 2,4%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после 1,3% в мае. В годовом измерении, по сравнению с июнем 2020 года, инфляция осталась на уровне 9,5%, как и по итогам мая.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.

Автор: 

інфляція (711) ціни (3443) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+15
Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат - Цензор.НЕТ 4336
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09.08.2021 18:14
+8
Ну так эпоха бедности закончилась, можем себе позволить покупать дороже!
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09.08.2021 16:44
+7
Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат - Цензор.НЕТ 5595
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09.08.2021 20:03
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олия 20 грн а зараз 63 грн це ----
безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи. На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло,Источник:https://biz.censor.net/n3281681
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09.08.2021 16:35 Відповісти
Ну так эпоха бедности закончилась, можем себе позволить покупать дороже!
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09.08.2021 16:44 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3281603/za_zelenskogo_gotovy_progolosovat_195_ukraintsev_za_poroshenko_143_opros_sotsisa_infografika
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09.08.2021 17:20 Відповісти
Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат - Цензор.НЕТ 4336
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09.08.2021 18:14 Відповісти
Так звісно! Хто ж найбільший його споживач??? От і підкрутили ціни на цукор, щоб обанкротити накінець Порошенко...
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09.08.2021 20:34 Відповісти
Порошенко,вірніше корпорація рошен водночас є одним з найбільших виробників цукру.
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10.08.2021 06:18 Відповісти
Так пруф приведи, посилання на джерело..
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10.08.2021 20:00 Відповісти
Да штоштакое!
Никогда такого не было, и вот опять!(с)
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09.08.2021 17:33 Відповісти
Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат - Цензор.НЕТ 5595
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09.08.2021 20:03 Відповісти
Он вообще до всего "ні до чого". Короче, недоразумение какое-то
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09.08.2021 20:05 Відповісти
Инфляция растет, а гривна укрепляется...
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09.08.2021 20:03 Відповісти
чудеса экономики. Вот только в один день пирамида ОВГЗ похоронит всех, это будет не дефолт, это конец государства как такового.
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09.08.2021 21:11 Відповісти
Ручки ваши корявые поодбивать за такие цифры.... Глазки повыкалывать. Кому вы очки втираете? 10 % ??? Эта вам глистам на такие 10% гонорар за брехню повысили.
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09.08.2021 20:21 Відповісти
Ну нарешті й Держстат признав, а то всюди люди пишуть типу ціни на рівні 2018, крім олії та цукру...
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09.08.2021 20:32 Відповісти
10% за полгода, цены и тарифы растут быстрее чем пенсии и зарплаты, по итогу уровень жизни продолжает падать.
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09.08.2021 22:13 Відповісти
Час робити антиінфляційний (борщовий) бунт
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10.08.2021 03:48 Відповісти
Ох уж этот госстат! Транспорт подорожал на 2.4 %, но в Одессе проезд 6 гривен в маршрутке, а в сопоставимом по кол-ву жителей Днепре - уже 10 грн. Рост был на 25%! Но никак не не 2 %. Для конкретных людей из конкретного города имеет значение только это. Еще в начале года мы платили за коммуналку примерно в 2 раза меньше. Откуда ваши цифры дутые берутся? Опубликуйте ваши расчеты.
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10.08.2021 08:19 Відповісти
Вони враховують тільки ціну хліба,і то самого дешевого хоча методологія інша. Реальна інфляція на рівні 28%
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10.08.2021 08:51 Відповісти
Многие люди вообще хлеба не едят. Тем более такого, каким он сегодня стал. Даже дорогой хлеб супермаркетовской выпечки - чистая дрянь. За редким исключением. Как его можно есть - не понимаю. Это во времена, когда свободно доступны прекрасные фасоль, горох нут, горох маш, чечевица и т.п.
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10.08.2021 14:46 Відповісти
Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат - Цензор.НЕТ 9187
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10.08.2021 10:18 Відповісти
Я так ***** і не зрозумів,так інфляція підвищилась ,чи її зовсім не існує - писакі віртуози млядь.
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10.08.2021 11:24 Відповісти
Знаєте чому подешевшало взуття і речі? Тому що їх ніхто не купує ,бо немає грошей після комуналки та витрат на продукти.
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10.08.2021 13:22 Відповісти

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