Инфляция впервые за три последних года превысила 10%, – Госстат

Рост потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,1% после 0,2% в июне, 1,3% – в мае, 0,7% – в апреле, 1,7% – в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе. В то же время в годовом измерении, по сравнению с июлем 2020 года, инфляция ускорилась до 10,2% с 9,5% по итогам июня.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 6,5%.

При этом базовая инфляция с начала года составила 4,2%, в том числе в июле была зафиксирована базовая дефляция на 0,1%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи. На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты. В то же время на 6,7% подорожал сахар, на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 0,9%, алкогольные напитки – на 0,7%.

При этом одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь – на 5,8%, одежда – на 4,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3% и аренду жилья – на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 2,4%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после 1,3% в мае. В годовом измерении, по сравнению с июнем 2020 года, инфляция осталась на уровне 9,5%, как и по итогам мая.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.