Конкурсная комиссия утвердила 10 советников по подготовке объектов к большой приватизации

Конкурсная межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Фонда государственного имущества, Министерства экономики и Министерства финансов, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам.

Об этом говорится в сообщении ФГИ.

Таким образом, был определен ряд компаний, которые были включены в перечень квалифицированных участников аукционного процесса и могут стать советниками по подготовке объектов большой приватизации:

компания Rothschild & Co Polska sp. z.o.o.

компания Lazard Freres SAS

ООО "Эрнст энд Янг"

ООО "Прайсуотерхаускуперс"

ООО "СиЭмЭс Камерон МакКенна ЭлЭлСи".

ООО "БДО Корпоративные финансы"

ООО "Делойт и туш"

ООО "КПМГ-Украина"

ООО "Кинстеллар Украина"

ООО "Конкорд Консалтинг"

"Фонд государственного имущества обеспечил прозрачность процесса отбора приватизационных советников, и рынок продемонстрировал доверие - к участию в конкурсе подались компании с мировой репутацией. Это позволит Фонду продолжить реализацию государственной политики, направленной на привлечение устойчивых инвестиций через приватизацию", - заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники - инвестиционные банки, аудиторские компании и консультанты с безупречной репутацией и соответствием высоким критериям, предусмотренными порядком отбора.

Новый порядок, разработанный Фондом госимущества и утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №134 от 24 февраля 2021 года, предусматривает двухэтапную процедуру отбора советников по приватизации.

На первом этапе отбора потенциальные советники проходят проверку на соответствие квалификационным критериям, среди которых - получение дохода от оказания услуг за предшествующий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью свыше 250 млн грн.

"Соответствие претендентов установленным критериям гарантирует, что работа по подготовке объектов к большой приватизации будет выполнена качественно и профессионально. Также предусмотрен второй вариант - участник может входить в топ-50 финансовых консультантов в Европе по количеству или объему сделок по слиянию и поглощению согласно рейтингу Refinitiv", - пояснил Сенниченко.

Первый аукцион большой приватизации - АО "Объединенная горно-химическая компания" - состоится уже 31 августа 2021 года. Предприятие полностью готово к приватизации, и уже начался прием заявок от потенциальных участников аукциона.

Также завершается работа советников на двух других объектах большой приватизации "Первом киевском машиностроительном заводе" и в "Президент Отеле", приватизация которых запланирована на четвертый квартал этого года. В то же время продолжается подготовка объектов, приватизация которых запланирована на 2022 год.