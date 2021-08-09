Конкурсная комиссия утвердила 10 советников по подготовке объектов к большой приватизации
Конкурсная межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Фонда государственного имущества, Министерства экономики и Министерства финансов, утвердила перечень советников для подготовки объектов большой приватизации к аукционам.
Об этом говорится в сообщении ФГИ.
Таким образом, был определен ряд компаний, которые были включены в перечень квалифицированных участников аукционного процесса и могут стать советниками по подготовке объектов большой приватизации:
- компания Rothschild & Co Polska sp. z.o.o.
- компания Lazard Freres SAS
- ООО "Эрнст энд Янг"
- ООО "Прайсуотерхаускуперс"
- ООО "СиЭмЭс Камерон МакКенна ЭлЭлСи".
- ООО "БДО Корпоративные финансы"
- ООО "Делойт и туш"
- ООО "КПМГ-Украина"
- ООО "Кинстеллар Украина"
- ООО "Конкорд Консалтинг"
"Фонд государственного имущества обеспечил прозрачность процесса отбора приватизационных советников, и рынок продемонстрировал доверие - к участию в конкурсе подались компании с мировой репутацией. Это позволит Фонду продолжить реализацию государственной политики, направленной на привлечение устойчивых инвестиций через приватизацию", - заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, к подготовке объектов большой приватизации привлекаются советники - инвестиционные банки, аудиторские компании и консультанты с безупречной репутацией и соответствием высоким критериям, предусмотренными порядком отбора.
Новый порядок, разработанный Фондом госимущества и утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №134 от 24 февраля 2021 года, предусматривает двухэтапную процедуру отбора советников по приватизации.
На первом этапе отбора потенциальные советники проходят проверку на соответствие квалификационным критериям, среди которых - получение дохода от оказания услуг за предшествующий полный календарный год не менее 100 млн грн. Также за последние три года участник отбора должен подтвердить участие хотя бы в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью свыше 250 млн грн.
"Соответствие претендентов установленным критериям гарантирует, что работа по подготовке объектов к большой приватизации будет выполнена качественно и профессионально. Также предусмотрен второй вариант - участник может входить в топ-50 финансовых консультантов в Европе по количеству или объему сделок по слиянию и поглощению согласно рейтингу Refinitiv", - пояснил Сенниченко.
Первый аукцион большой приватизации - АО "Объединенная горно-химическая компания" - состоится уже 31 августа 2021 года. Предприятие полностью готово к приватизации, и уже начался прием заявок от потенциальных участников аукциона.
Также завершается работа советников на двух других объектах большой приватизации "Первом киевском машиностроительном заводе" и в "Президент Отеле", приватизация которых запланирована на четвертый квартал этого года. В то же время продолжается подготовка объектов, приватизация которых запланирована на 2022 год.
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