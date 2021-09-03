Нацбанк разрешит банкам покупать евробонды Украины

Национальный банк Украины (НБУ) готов смягчить свою позицию в отношении возможности вложения украинских банков в облигации государственного внешнего займа (еврооблигации) Украины.

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил в ходе Украинского финансового форума, передает Интерфакс-Украина.

"Скоро предложим видение, как допустить банки к рынку еврооблигаций", – сказал заместитель главы НБУ.

По его словам, соответствующий запрос есть со стороны банков.

Отвечая на вопрос о возможности допуска банков и на рынок евробондов украинских корпоративных эмитентов, Гелетий сказал: "Начнем с ОГВЗ, а потом будем другие анализировать".

Как сообщалось, Нацбанк 1 января 2022 года повысит вес риска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в иностранной валюте до 50%, а с 1 июля 2022 года – до 100%.

В декабре 2020 года НБУ ввел вес риска ОВГЗ на уровне 20% с 1 апреля 2021 года и первоначально планировал довести этот показатель до 100% уже к концу 2021 года.

Минфин и банки назвали дискуссионным такой подход, призывая Нацбанк оставить возможности для вложения валютных средств в госбумаги Украины.