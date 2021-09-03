Государственное облэнерго купило выключателей на 70 миллионов по завышенным вдвое ценам

АО "Харьковоблэнерго" 20 августа подписало договор с ООО "Компани Плазма" на поставку вакуумных выключателей стоимостью 69,22 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

По итогам торгов цену закупки удалось снизить менее чем на 1%. Единственным конкурентом победителя аукциона было запорожское ООО "Электра".

Заказчик не допустил на тендер две компании – ООО "Элиз" и ООО "Неоэлектро". Основаниями отклонения стали непредоставление компаниями справок о счетах из банков, а также образцов предлагаемой продукции.

Компания-победитель тендера должна поставить 257 вакуумных выключателей различных типов производства ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина". При этом тендерные цены оказались в 1,4-2,8 раза выше, чем расценки дилера официального производителя ООО "Электра", которого отклонили в процессе тендера.

К примеру, вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 с модулем управления на выкатном элементе для установки в ячейках типа К-104 обошелся государственному облэнерго в 221 тыс. грн за штуку. Такой же модуль у дилера стоит 110 тыс. грн, то есть в два раза дешевле.

Выключатель для установки в ячейках типа КВЭ-6-15 по тендерной сделке обошелся почти втрое дороже, чем у дилера: 221 тыс. грн против 78 тыс. грн за штуку.

Читайте также: Экс-менеджеров "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорили к тюремному заключению

Как отмечает издание, "Харьковоблэнерго" неоднократно закупало товары с завышенными на 30-40% ценам через фирмы-прокладки: например, летом общество заключило договоры с созданной в 2019 году фирмой "Индастри Матириалз Украины" на общую сумму 12,5 млн грн. Разница между тендерными и рыночными ценами на оборудование, которое поставляла компания, иногда достигала 70%.

Учредителем ООО "Компани Плазма" является Леонид Котенко. Компания фигурирует в уголовном производстве об уклонении от уплаты налогов.

По версии ГФС, в течение 2016-2018 годов ООО "Полтавский литейно-механический завод" отразило в бухгалтерской отчетности покупку товаров у "Компани Плазма" и еще нескольких компаний, в то время как по факту реальных поставок товаров не было. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на 4,71 млн грн.

Напомним, "Харьковоблэнерго" принадлежит Фонду госимущества (65% акций) и Smart Holding (Cyprus) Ltd Вадима Новинского (29,8%), компанию планировали приватизировать.

Однако на этой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере". Документ содержит целый ряд поручений Кабмину, АМКУ, Фонду госимущества и НКРЭКУ. Среди прочего, решено отменить приватизацию госпакетов акций облэнерго.