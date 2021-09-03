"Стальканат-Силур" Немировского выделит активы на оккупированном Донбассе в отдельную компанию

Акционеры ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" решили выделить из состава компании новое юрлицо – ЧАО "Стальканат" с передачей ему активов в Одесской области.

Как сообщил генеральный директор "Стальканат-Силур" Сергей Лавриненко, решение было принято на состоявшемся в пятницу внеочередном общем собрании акционеров, передает Интерфакс-Украина.

Все акции создаваемого ЧАО "Стальканат" распределяются среди всех акционеров ЧАО "Стальканат-Силур". Планируемый размер уставного капитала новой компании – 17,74 млн грн.

Ранее Лавриненко пояснял, что акционеры договорились выделить компанию "Стальканат", в которую будет переведена одесская промплощадка. В свою очередь, сохранится также и ЧАО "Стальканат-Силур", на балансе которого будет находиться "Силур", находящийся на временно неподконтрольной территории (Харцызск Донецкой области).

"Акционеры будут те же и в "Стальканате", и в "Стальканат-Силур". Фактически ничего не изменится", – пояснял топ-менеджер.

Кроме того, на собрании в пятницу акционеры "Стальканат-Силур" направили на выплату дивидендов 20,87 млн грн из части прибыли за 2018 год.. Срок выплаты дивидендов – до 20 февраля 2022 года.

Акционеры также переизбрали наблюдательный совет компании.

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Как сообщалось, ЧАО "ПО "Стальканат-Силур" (Одесса) ранее имело два филиала – в Одессе и в Харцызске Донецкой области на НКТ.

Руководство компании 1 декабря 2016 года официально уведомило об остановке филиала компании в Харцызске – соответствующее объявление было опубликовано в газете "Урядовый курьер". Позднее руководство ЧАО "ПО "Стальканат-Силур" заявило о захвате филиала компании в Харцызске и направило соответствующее заявление в Национальную полицию.

ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную продукцию.

По данным Национального депозитария Украины на первый квартал 2021 года, гражданину Украины Давиду Немировскому принадлежит 50,0001% акций компании, гражданам Израиля Антону Михаленко и Эдери Лирону – 23,7% и 23,1% акций соответственно.