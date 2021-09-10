Витренко прокомментировал отставку независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Подавшие в отставку члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" были назначены без конкурса и у них нет опыта работы в Украине.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что независимые члены набсовета "Нафтогаза" были назначены в 2017 году без проведения конкурса по предложению стран-партнеров Украины и международных финансовых организаций.

"Как результат – среди независимых членов нет ни одного с профильным (нефтегазовым) образованием и производственным опытом, ни с юридическим образованием и опытом, хорошего сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности, даже просто ни одного специалиста с опытом работы в Украине. При этом независимые члены фактически имеют большинство в наблюдательном совете", – написал Витренко.

Он также призвал провести конкурсный отбор на должности всех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета. Один из членов набсовета Людо Ван дер Хейден пояснил решение подать в отставку именно сейчас тем, что членов набсовета просили до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом "не создавать никаких проблем".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору четырех новых независимых членов набсовета "Нафтогаза" и завершить его уже к ноябрю.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден.

Клэр Споттисвуд вляется директором британской компании Gas Strategies, в 1993-1998 годах возглавляла Регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas). Бруно Лескуа занимал высокие должности во Французском энергетическом секторе, включая ответственные должности по ядерным операциям Electricite de France (EDF). Людj ван дер Хейден - ученый, директор-основатель инициативы INSEAD по корпоративному управлению.

Представителями правительства в набсовете являются бывшая замминистра энергетики по евроинтеграции Наталья Бойко, а также две экс-заместительницы главы Офиса президента Андрея Ермака – Юлия Ковалив и Юлия Свириденко.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.