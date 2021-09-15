"Укрзализныця" готовит доразмещение евробондов на $200 миллионов (обновлено)

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзлизныця" по договорной процедуре закупит у ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" аудиторские услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций путем дополнительного размещения облигаций участия в займе (LPN) стоимостью в 3,7 млн грн.

Согласно документации, обнародованной в сервисе государственных электронных торгов ProZorro, у "Укрзализныци" возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных услуг у того же участника, который предоставляет аналогичные услуги по предыдущему размещению евробондов компании, передает Интерфакс-Украина.

"На заседании правления АО "Укрзализныця" 2 сентября 2021 года было принято решение о начале работы по привлечению внешнего займа с международного рынка капитала путем дополнительного выпуска облигаций участия в займе на сумму не менее чем $200 млн для нужд АО "Укрзализныця" на финансирование капитальных расходов", - отмечается в сообщении ЦСО "Укрзализныця" в системе ProZorro.

С целью экономии средств и оптимизации времени на осуществление дополнительного выпуска облигаций участия в займе (LPN) правление компании также приняло решение о проведении необходимых действий по закупке аналогичных аудиторских услуг по сопровождению выпуска еврооблигаций путем дополнительного размещения облигаций участия в займе.

Специфика процедуры дополнительного выпуска облигаций участия в займе (LPN) предусматривает, что выпуск будет осуществлен по параметрам основного выпуска, который состоялся в июле 2021 года.

В свою очередь в пресс-службе "Укрзализныци" вечером в четверг, 15 сентября, уточнили, что вопрос доразмещения еврооблигаций еще окончательно не согласован.

"Финальное решение по их выпуску будет приниматься наблюдательным советом после тщательного изучения всех возможных и выгодных для компании вариантов привлечения средств.

Переговорная процедура закупки услуг аудитора по сопровождению выпуска еврооблигаций является техническим решением. Указанные услуги будут предоставляться и будут оплачены "Укрзализныцей" только в случае принятия окончательного решения о выпуске еврооблигаций", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в начале июля 2021 года разместила пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых. Привлеченные средства "Укрзализныця" планирует направить на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита АО "Сбербанк". Часть средств также планируется направить на пополнение оборотного капитала "Укрзализныци".