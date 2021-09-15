Страховая компания "Экспресс Страхование" вошла в пятерку лидеров по КАСКО

СК "Экспресс Страхование", входящая в структуру Корпорации "УкрАВТО", вошла в пятерку лидеров страхования КАСКО по итогам первого полугодия 2021 года.

Об этом свидетельствует обновленный традиционный рейтинг влиятельного журнала "Insurance TOP", специализирующегося на эксклюзивном контенте о страховании, перестраховании и иншуртех-секторе, сообщает пресс-служба страховой компании.

Как отмечается в сообщении, пандемия COVID-19 переформатировала украинский рынок автострахования, предоставив сильным конкурентам стимул для развития. В 2021 году в Украине продолжается тренд на сокращение количества страховщиков, проявленный в период карантина прошлого года. По данным Нацбанка, за последние 11 месяцев 24 компании ушли с рынка по собственной инициативе, добровольно отказавшись от лицензий.

Наряду с этим НБУ свидетельствует о тенденции стремительного роста показателей оставшихся на рынке игроков.

"В 2020 году продолжилась тенденция роста показателей страховых премий – прирост составил 12%. Также в 2020 году выросли и выплаты страховых возмещений – на 9%", – говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор отметил также, что основной причиной переформатирования рынка страховых услуг стало существенное ухудшение финансового положения ряда страховщиков.

Ситуация активизировала лидеров рынка автострахования, которые незамедлительно включились в конкурентную борьбу за клиентов сошедших с дистанции коллег. Поэтому, опубликованный традиционный рейтинг влиятельного журнала "Insurance TOP" оказался весьма прогнозируемым: ТОП-5 лидеров страхования КАСКО претерпел изменения.

В их число, впервые за 13-летнюю историю, вошла СК "Экспресс Страхование" одного из крупнейших автомобильных холдингов Украины – "УкрАВТО".

В первом полугодии компания стала рекордсменом по расширению собственной клиентской базы среди пятерки лидеров. С учетом того, что ежегодно СК "Экспресс Страхование" в среднем заключало порядка 12 тыс. договоров автострахования, в первом полугодии ей удалось расширить базу клиентов на 53,7%.

Аналитики издания отметили также существенный прогресс в других основных показателях деятельности. СК "Экспресс Страхование" увеличила резервы – на 36,6% (до 294,7 млн грн), активы – на 31,2% (до 494,7 млн грн), общий объем страховых выплат – на 67,9% (109,5 млн грн) и страховых премий – на 55,8% (до 296,5 млн грн).

"СК "Экспресс Страхование" уже 13 лет подряд формирует уникальный сервис страховых услуг, фокусируясь на автомобильном страховании. Нашему успеху способствует опыт интеграции сервисов с официальными СТО и профессиональная команда самоотверженных единомышленников. У нас нет "лишних" людей или автоматически-равнодушных решений. У нас только живое общение. Эту энергию просто невозможно не прочувствовать", – подытожила директор компании Татьяна Щучьева.

Вместе с тем аналитики утверждают, что для дальнейшего роста лидеров рынка в Украине есть самые благоприятные перспективы.

По данным агентства AUTO-Consulting в первом полугодии 2021 года дилерам удалось реализовать 8,8 тыс. новых авто, что на 24% больше чем годом ранее. За 6 месяцев украинский авторынок уже прибавил в объемах 32% и продолжает расти.