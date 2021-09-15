Кабмин передал "Донецкоблгаз" Курченко в управление "Нафтогаза" (обновлено)

Кабинет министров передал в управление НАК "Нафтогаз Украины" 49,9% акций ООО "Донецкоблгаз", собственников которого связывают со сбежавшим в Россию бизнесменом Сергеем Курченко, который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, 15 сентября,

Таким образом, Кабмин согласился с предложением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), и Министерства энергетики передать в управление НАК "Нафтогаз Украины" принадлежащие компаниям "Эндлес Мунлайт Лимитед" и "Трейдинг Филд Лимитед" по 24,9% акций каждой, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, его принятие позволит гарантированно обеспечить природным газом потребителей Донецкой области.

Кроме того, согласно записке, с 1 октября 2021 года аннулируется лицензия "Донецоблгаза" на деятельность по распределению газа, что требует мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в регионе.

Напомним, 38% акций "Донецкоблгаза" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.

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Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза". Их связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, который с 2014 года скрывается в России.

По итогам заседания СНБО 11 марта секретарь Совета Алексей Данилов сообщал о принятом решении рассмотреть возможность возвращения АО "Донецкоблгаз" в сферу государственного управления, а СБУ начала досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц компании.

6 марта "Донецкоблгаз"прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины", которая достигла 1,5 млрд грн. В компании поясняли, что в случае отсутствия платежей за газ со стороны ТКЭ, эти долги вынужден будет погашать облгаз.

Но уже на следующий день работа 59 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", которые отключили от газа, была восстановлена при участи местных властей и Нацполиции.

Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.