Глава "Нафтогаза" предложил перенести точку продажи российского газа для снижения цен

Цены на природный газ в Европе быстро снизятся после создания "Газпромом" точки продажи газа европейским компаниям на границе Украины с РФ.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы пояснили нашим европейским партнерам, что ситуацию с дефицитом газа в Европе и этими рекордно высокими ценами можно решить очень быстро, если пояснить "Газпрому", чтобы он хотя бы попробовал показать, что он готов работать по правилам, разблокировав доступ к украинской ГТС для тех европейских компаний, которые хотят получать газ на границе Украина-РФ", – сказал глава "Нафтогаза".

"Дополнительные объемы прямо сейчас могут пойти в Европу. Для этого необходимо создать на платформе "Газпром экспорта" точку продажи, к примеру, на газоизмерительной станции в "Суджа" на границе Украина-РФ, и послезавтра уже на этой точке можно продавать дополнительные объемы, чтобы они пошли в Европу", – пояснил Витренко.

По его словам, это решит проблему с дефицитом, моментально снизит цены, и "тогда будет меньше оснований говорить, что "Газпром" использует газ, как геополитическое оружие".

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Как сообщалось, спотовая цена газа в Европе в среду вплотную подошла к отметке исторического максимума – 76 евро за МВт-ч или $969 за тысячу кубометров. При этом выраженная в евро за МВт-ч цена газа уже перекрыла этот рекорд.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

Также цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.