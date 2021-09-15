Импорт угля вырос с начала года на 13%, – Таможенная служба

Украина в январе-августе 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 13,2% (на 1,53 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 13,06 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $1,33 млрд, что на 8,7% больше, чем в январе-августе 2020 года ($1,22 млрд), передает Интерфакс-Украина.

Из России поступил уголь на $816,08 млн (доля в импорте 61,57%), США – на $299,02 млн (22,56%), Казахстана – на $145,42 млн (10,97%), других стран – на $65,01 млн (4,9%).

Экспорт Украиной угля за восемь месяцев 2021 года составил 0,9 тыс. тонн на $0,13 млн, в том числе в Словакию – на $0,11 млн, Венгрию – на $0,01 млн, Болгарию – на $0,01 млн, другие страны – на $0,01 млн. За аналогичный период 2020 года экспорт составил 1,95 тыс. тонн на $0,15 млн, в том числе в Польшу – на $0,14 млн, Молдову – на $0,01 млн.

Ранее сообщалось, что Минэнерго повысило прогноз импорта угля для прохождения отопительного сезона в 2021-2022 годах.