Импорт нефти с начала года превысил $350 миллионов, – Таможенная служба

Украина в январе-августе 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 14,5% (на 130,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 770,82 тыс. тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

За восемь месяцев импортировано сырья на $354,81 млн, что на 20,8% больше, чем в январе-августе 2020 года ($293,75 млн). В том числе из Азербайджана – на $287,82 млн, Ливии – на $37,03 млн, Алжира – на $29,42 млн, других стран – на $0,53 млн.

Кроме того, Украина за указанный период экспортировала 89,96 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,13 млн. Этот объем в марте экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен у АО "Укртранснафта", которая, в свою очередь, весной 2020 года купила его на спаде цен для последующей перепродажи.

В январе-августе прошлого года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июле 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 28,5% (на 246,87 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 618,02 тыс. тонн.