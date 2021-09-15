Доходы столичного бюджета в следующем году вырастут на 4 миллиарда, – Кличко

Бюджет Киева на 2022 год составит, по расчетам, около 65 млрд грн.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой".

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополучение, которые вызвала пандемия, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", – сказал Кличко.

По его словам, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также собираются выделить на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.

Вместе с тем Кличко отметил, что только в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн.

Как сообщалось, Киевский городской совет утвердил бюджет города Киев на 2021 год с доходами 60,7 млрд грн. В утвержденном варианте бюджета Киева на 2021 год доходы выше планировавшихся ранее. Так, изначально в проекте документа доходы бюджета Киева в 2021 году должны были вырасти до 59,2 млрд грн, что всего на 1,3% или 755,2 млн грн больше, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2020 года.