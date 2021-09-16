На финансирование БЭБ в 2022 году потратят 620 миллионов, – проект госбюджета

Финансирование Бюро экономической безопасности (БЭБ) предлагается определить на уровне 621 млн грн, из которых финансирование фонда оплаты труда составит 482 млн грн.

Об єтом свидетельствует проект госбюджета на 2022 год, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в документе, финансирование Государственной налоговой службы предлагается предусмотреть в размере 11 млрд грн (в том числе 340 млн грн на выполнение судебных решений в пользу юридических и физических лиц), Государственной таможенной службы – 5 млрд грн, Госаудитслужбы – свыше 1 млрд грн, Агентства по управлению госдолгом – 39 млн грн.

Напомним, накануне Кабмин утвердил проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" и внес его на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно презентации Министерства финансов, доходы госбюджета в 2022 году запланированы в объеме 1277,7 млрд грн, что на 161,7 млрд грн больше, чем в бюджете 2021 года.

В то же время расходы госбюджета предложено увеличить до 1 465,7 млрд грн или на 103,1 млрд грн. Таким образом, дефицит госбюджета составит 188 млрд грн или 3,5% ВВП.

Расходы по госдолгу запланированы в объеме 574,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга планируется направить 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.

Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, в проекте госбюджета не учтены возможные дополнительные поступления в случае принятия так называемого "ресурсного" законопроекта №5600, которые Минфин сейчас оценивает в 30 млрд грн.

Ранее сообщалось, что представление проекта государственного бюджета на 2022 год в парламенте запланировано на 21 сентября.