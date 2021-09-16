Четыре области приближаются к красному уровню эпидопасности, – Ляшко

К красному уровню эпидопасности приближаются Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Слово і діло".

"Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская. Опять видим западную Украину. Хотя в абсолютных цифрах большие показатели в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения все-таки западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом. Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", – сказал он в интервью изданию.

Напомним, Кабинет министров обнародовал решение, устанавливающее новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина". При этом действие сертификатов о полной вакцинации продлено с 180 до 365 дней.

Как сообщалось, указанными изменениями смягчены карантинные ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе. Они также будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа), или выздоровлении от коронавируса.

Сертификаты будут доступны в цифровом виде в приложении "Дія". Планируется, что позже также появится возможность загрузить и распечатать бумажную версию.