Авиакомпания МАУ вернула пассажирам за отмененные рейсы $52 миллиона

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в период с апреля 2020 года по август 2021 года вернула пассажирам $51,57 млн за отмененные рейсы из-за COVID-19, обработав таким образом более 210 тысяч заявок от клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что июнь-август 2021 года "МАУ" обработала 48 100. запросов, осуществив возврат на общую сумму около $10,1 млн.

"Уже полтора года мы живем в условиях карантинных реалий, в результате которых были отменены тысячи авиарейсов. Мы осознаем, какие неудобства это повлекло для пассажиров. И хотя отмена рейсов для авиакомпании была вынужденным шагом, мы осознаем свою ответственность перед пассажирами", – прокомментировал президент авиакомпании Евгений Дыхне.

Авиакомпания также напоминает, что, кроме возвращения средств за неиспользованные билеты, также можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму стоимости неиспользованного билета, который действует на протяжении двух лет с момента выписки.