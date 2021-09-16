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Металлургические предприятия Ахметова выплатят 27 миллиардов дивидендов

Металлургические предприятия Ахметова выплатят 27 миллиардов дивидендов

ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" направит на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли более 11 млрд грн, "Азовсталь" – 7,7 млрд грн, ЧАО "Днепровский коксохимический завод" – 1,77 млрд грн. Все предприятия входят в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Согласно официальным сообщениям компаний в системе раскрытий информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), единственный акционер трех компаний принял решения о выплате дивидендов на состоявшихся 13 сентября внеочередных собраниях акционеров, а 14 сентября компании приняли решения об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 сентября 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось об аналогичных решениях о направлении на дивиденды ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) 2,3 млрд грн, ЧАО "Запорожкокс" – 3,86 млрд  грн.

Таким образом, суммарно пять предприятий "Метинвеста" направят на выплату дивидендов 26,7 млрд грн.

"Азовсталь" в 2020 году получила чистую прибыль 420,85 млн грн, тогда как завершила 2019 год с чистым убытком 5,67 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец 2020 года составляла 4,98 млрд грн. Согласно годовому отчету группы, на конец 2018 года Metinvest B. V. (Нидерланды) владеет 100% акций меткомбината.

ММК им. Ильича в 2020 году получил чистую прибыль 186,48 млн грн, тогда как завершила 2019 год с чистым убытком 5,4 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец 2020 года составляла 6,12 млрд грн. Согласно годовому отчету группы, на конец 2018 года Metinvest B. V. (Нидерланды) владеет 100% акций меткомбината.

ЧАО "Днепровский коксохимический завод" по итогам 2020 года сократило чистый убыток на 30,5% по сравнению с предыдущим годом – до 357,6 млн грн с 514,3 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составляла 1,09 млрд грн. 

Материнской компании группы "Метинвест" – Metinvest B.V. (Нидерланды) –принадлежит 100% акций ДКХЗ, "Азовстали" и ММК им. Ильича.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам работы в январе-июне текущего года получил чистую прибыль в размере $2,77 млрд, в то время как аналогичный период прошлого года компания завершила с чистым убытком $240 млн. Ее выручка за отчетный период возросла на 70% – до $8,47 млрд.

20 июля Metinvest B.V. задекларировала дивиденды в размере $590 млн. При этом в январе-июне этого года "Метинвест" уже выплатил акционерам $423 млн дивидендов, тогда как в первом полугодии прошлого года такие выплаты отсутствовали.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Ахметов Рінат (1610) Метінвест (756) дивіденди (456)


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Ще ніколи так гарно не жилося олігархам, як під час деолігархації по-Зеленському.
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16.09.2021 15:42 Відповісти
Нормально так. В бюджет лучше платите
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16.09.2021 20:37 Відповісти

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