МХП Косюка передумал отказываться от бренда "Наша Ряба"

Агрохолдинг МХП возобновит поставки куриного мяса в магазины под торговой маркой "Наша Ряба" после смены его на "Та сама курочка" месяцем ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нашей Рябы".

"За этот месяц мы убедились, что вы с нами на одной волне и узнаете любимую курочку даже без логотипа. Мы вернули ту же курочку в обычном виде", – говорится в сообщении компании.

Напомним, в августе основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк сообщил, что компания решила отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на производимой продукции.

Как сообщалось, согласно отчетности компании, агрохолдинг МХП во втором квартале 2021 года увеличил среднюю цену продажи курятины на 35%, по сравнению со вторым квартале прошлого года, – до $1,67/кг. При этом в Украине она выросла на 38% в долларовом эквиваленте – до $1,63/кг (в гривне – на 42%, до 45 грн/кг), тогда как на экспорт выросла на четверть – до $1,69/кг.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.