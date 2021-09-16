Кабмин заложил в госбюджет сокращение расходов Минреинтеграции и Минкульта

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает существенное уменьшение финансирования Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства культуры и информационной политики.

Так, расходы Мининтеграции в проекте госбюджета на 2022 год предложено сократить на 44% или 722 млн грн, по сравнению с 2021 годом.

Согласно зарегистрированному в Верховной Раде законопроекту №6000, из 923,52 млн грн запланированного для министерства финансирования на руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предлагается выделить 95,6 млн грн.

При этом самой крупной статьей расходов министерства остается обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков коренных народов, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины. В 2022 году на эти цели планируется выделить 362,7 млн грн (в 2021 году запланировано 977,14 млн грн).

Среди прочего, на обеспечение условий въезда и выезда лиц на временно оккупированных территориях Украины в 2022 году предложено выделить 192,7 млн грн, на обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Крыма – 93,8 млн грн.

Также предполагается выделение 125 млн грн субвенции местным бюджетам.

Кроме того, проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает уменьшение финансирования Министерства культуры и информационной политики по сравнению с 2021 годом на 21,7% или 2,95 млрд грн – до 10,53 млрд грн.

Из этой суммы на финансовую поддержку национальных театров предложено направить 1,61 млрд грн, на подготовку кадров для сферы культуры и искусства – 1,44 млрд грн, на обеспечение деятельности национальных музеев и библиотек – 1,1 млрд грн, на поддержку национальных художественных коллективов, концертных и цирковых дирекций – 942,75 млн грн, обеспечение работы Украинского культурного фонда – 703,04 млн грн.

Кроме того, запланировано направить 1,87 млрд грн ан финансовую поддержку Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Еще 671 млн грн выделят на господдержку кинематографии.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября утвердил и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", предполагающий доходы бюджета в сумме 1267,39 млрд грн, расходы – 1441,94 млрд грн, дефицит – 188 млрд грн.