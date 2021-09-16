Производство яиц упало с начала года на 15%, – Госстат

Производство яиц в Украине в январе-августе 2021 года сократилось на 14,5% – до 9,87 млрд штук.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

При этом реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) с начала года снизилась на 2% по сравнению с январем-августом 2020 года – до 2,1 млн тонн, производство молока – на 6,2%, до 6,04 млн тонн.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 сентября поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 1,5% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года – до 240,1 млн голов, свиней – на 1%, до 6,09 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) – на 6,4%, до 3,18 млн голов (в том числе поголовье коров – на 5,9%, до 1,66 млн голов), овец и коз – на 5,6%, до 1,34 млн голов.

Реализация сельскохозяйственными предприятиями домашней птицы на убой за восемь месяцев текущего года снизилась на 1,9% против января-августа прошлого и составила 438,4 млн голов, реализация свиней возросла на 11,6% – до 3,38 млн голов, КРС – сократилась на 10,3%, до 211,4 тыс. голов, овец – на 23,3%, до 31,8 тыс. голов.

Сельхозпредприятия за аналогичный период реализовали на 22,9% меньше яиц – 4,57 млрд штук.

Госстат уточнил, что за январь-август 2021 года лидерами по производству яиц стали Киевская – 1,75 млрд штук (+0,5% к январю-августу 2020 года), Хмельницкая – 344,4 млн (-35,5%), Херсонская – 333,7 млн (-28,6%) и Днепропетровская – 325,7 млн (-5,5%) области.

За восемь месяцев 2021 года больше всего молока произвели предприятия Полтавской – 260,7 тыс. тонн (-2,0% к январю-августу 2020 года), Черкасской – 190,4 тыс. тонн (-7,3%), Харьковской – 165,6 тыс. тонн (+0,5%) и Черниговской – 153,9 тыс. тонн (-6,3%) областей.

Как сообщалось, Министерство экономики в прогнозах на 2021 год ожидает роста производства в Украине мяса птицы на 0,1% по сравнению с 2020 годом – до 1,43 млн тонн, свинины – на 3,1%, до 740 тыс. тонн, тогда как производство говядины снизится на 6% – до 294 тыс. тонн. За аналогичный период ожидается снижение производства молока на 4,2% – до 9,1 млн тонн.