Нацсовет проведет внеплановую проверку связанного с Медведчуком канала "Первый независимый"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Первый независимый" (ООО "Тайм медиа").

Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

"Служба безопасности Украины обратила внимание на структуру собственности телеканала "Первый независимый "(ООО" Тайм медиа", Киев) и сообщила Национальному совету о необходимости проверить ее. Для выяснения, содержит ли деятельность телеканала противоречия с законом, Национальный совет на заседании 16 сентября назначил лицензиату внеплановую выездную проверку", – сказано в сообщении.

В документах, которые ООО "Тайм медиа" предоставило Национальному совету, его владельцем со 100% долей указано ООО "Медиахолдинг "Новости". По информации лицензиата, этой компанией владеют сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. В то же время, как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу – Панченко Диане Витальевне, которая также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем.

Таким образом, в предоставленных документах лицензиат информирует лишь о 99% владения уставным капиталом компании, которые находятся в управлении и собственности Панченко Дианы. То есть фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной.

Учитывая эти факты, Национальный совет проверит ООО "Тайм медиа", которое вещает на спутнике с логотипом "Первый независимый", на соблюдение части четвертой статьи 12 и пункта а) части первой статьи 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Спутниковый телеканал "Первый независимый" создан бывшими работниками "ZIK", "112" и "NewsOne".

Как сообщалось, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

ООО "Медиахолдинг "Новости", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, купило телеканал "NTA Пряма мова Львова" ("Первый независимый", ООО "Тайм медиа", Киев).

Коллектив телеканала NTA осудил решение директора ЧП "НТА – Независимое телевизионное агентство" Романа Любицкого продать собственный телеканал "Первый Независимый" ООО "Медиахолдинг "Новости".

26 февраля в 18:00 в спутниковом и онлайн-эфире "Первого независимого канала" началось вещание в новом формате. Телеканал отключили через час после выхода в эфир.