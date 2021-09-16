"Газпром" опять отказался увеличить экспорт газа в Европу

Российский "Газпром" консервативно подтвердил план экспорта природного газа в Европу на 2021 год на уровне 183 млрд кубометров (это на 6 млрд кубометров выше, чем в 2020 году).

Об этом сообщает Интерфакс.

"Внесенные правлением "Газпрома" корректировки в бюджет и инвестпрограмму на 2021 год основаны на консервативном подходе. Так, годовой плановый показатель объемов экспорта газа на европейский рынок не изменен и составляет 183 млрд кубометров", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии компании в связи с пересмотром бюджета на 2021 год и увеличением инвестиционной программы.

Как сообщалось, накануне спотовая цена газа в Европе в среду вплотную подошла к отметке исторического максимума – цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигала 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.