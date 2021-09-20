Шмыгаль анонсировал ужесточение карантинных ограничений с 22 сентября

Во вторник, 21 сентября, состоится заседание Государствнной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит вопрос об установлении желтого эпидемического уровня по всей территории Украины с 22 сентября.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, передает пресс-служба Кабмина.

По данным Минздрава, за последнюю неделю количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций – на 51.

"Нагрузка на систему здравоохранения пока еще контролируемая. Реанимационные койки заняты на 33%, койки с кислородом – на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих койках – 19%", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также премьер-министр Шмыгаль уточнил, что с 22 сентября в Украине также заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех учреждений хозяйствования и образования, в которых вакцинировано первой дозой не менее 80% персонала.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.