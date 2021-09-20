Нормативы продолжают нарушать 6 украинских банков, – НБУ

По состоянию на 1 сентября установленные регулятором нормативы продолжают нарушать 6 украинских банков.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

В частности, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) на 1 сентября нарушали "Проминвестбанк" с показателем 95,96% и "Индустриалбанк" (46,94%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал "Первый инвестиционный банк" (36,93%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Ощадбанк" (139,26%), "Проминвестбанк" (111,2%) "Приватбанк" (84,64%) и "Индустриалбанк" (20,5%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (140,45%).

Банк "Земельный капитал" нарушал семь нормативов, в том числе норматив регулятивного капитала Н1 (28,59 млн грн при норме не менее 200 млн грн), норматив достаточности регулятивного капитала Н2 (4,23% при норме не менее 10%), норматив достаточности основного капитала Н3 (5,11% при норме не менее 7%) и норматив краткосрочной ликвидности Н6 (35,1% при норме более 60%).

Кроме того, банк нарушил норматив Н7 (134,1%, при норме не более 25%), норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 (37,15% при норме не более 25%) и норматив риска общей открытой валютной позиции Л13-2 (15,12% при норме не более 10%).

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Как сообщалось, Национальный банка Украины (НБУ) 9 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал".

11 августа Нацбанк отнес АО "КБ "Земельный Капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Банк с 1 июля был отнесен к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности, однако его собственник не предоставил финансовой поддержки банку.

По оценке НБУ, депозиты 70% физлиц - вкладчиков банка не превышают гарантированную сумму и будут возмещены в полном объеме. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 июля составляла 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Согласно данным НБУ на 1 января 2021 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.