Мировые цены на железную руду упали ниже $100 за тонну

Железная руда продолжает дешеветь на фоне вводимых Китаем ограничений на производство стали в рамках политики страны по сокращению вредных выбросов.

Фьючерсы на железную руду с 62%-ным содержанием железа на торгах в Сингапуре в понедельник упали в цене на 12%, однако затем сократили падение до 6% и торгуются на уровне $95,6 за тонну, передает Интерфакс.

В свою очередь котировки акций горнодобывающих компаний BHP Group, Rio Tinto и Fortescue Metals снизились соответственно на 4,2%, 3,6% и 3,7% по итогам торгов в Сиднее.

После рекордного роста в мае цены на руду упали на 60% и впервые более чем за год составляют менее $100 за тонну.

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем стали, требует от местных компаний ограничивать производство, чтобы сократить вредные выбросы. Кроме того, страна стремится улучшить качество воздуха к зимним Олимпийским играм, которые в 2022 году пройдут в Пекине.

В результате производство стали в Китае в августе упало до минимального за 17 месяцев уровня и продолжило снижаться в сентябре, отмечает Bloomberg.

Эксперты также не исключают возможного снижения спроса на сталь в КНР в условиях ухудшения ситуации на рынке недвижимости в результате финансовых проблем крупного застройщика China Evergrande Group.

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Как сообщалось, в мае президент Владимир Зеленский назвал необходимым повышение ренты на добычу железной руды из-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыль.

Однако принятие соответствующего законопроекта №5600, рассмотрение которого ожидалось в июле, отложено.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Скільки олігархи сплатили ренти на видобутку руди і як уряд пішов їм на поступки

Напомним, Украина в 2020 году нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46,29 млн тонн, при этом валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 24,7% – до $4,24 млрд.

В январе-августе 2021 года валютная выручка украинских предприятий от экспорта железорудного сырья уже превысила прошлогодний показатель, составив $5,47 млрд.