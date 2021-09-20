Нацбанк зарегистрировал еще три коллекторские компании

Национальный банк продолжает регистрировать коллекторские компании – еще три юридических лица прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

В частности, в реестр коллекторов внесены:

ООО "Целтис" (ЕГРПОУ 41985459);

ООО "УК "Талион" (ЕГРПОУ 44211790);

ООО "Эссаймент Кредит Менеджмент" (ЕГРПОУ 44382575).

Кроме того, две финансовые компании ‒ ООО "ФК "Кошт" (ЕГРПОУ 43341517) и ООО "ФК "Резонанс-Капитал" (ЕГРПОУ 43509220) ‒ получили лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

ООО "ФК "Кошт", которое было внесено в государственный реестр финансовых учреждений 4 июня 2020 года, имеет лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу.

ООО "ФК "Резонанс-Капитал", которое было внесено в государственный реестр финансовых учреждений 23 апреля 2020 года, имеет лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставлению средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу.

Как сообщалось, Национальный банк в установленный законом срок получил 64 пакета документов от компаний, которые заявили о намерении получить статус коллекторской компании.

Напомним, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступает в силу с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.